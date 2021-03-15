Можно ли проглотить во сне паука? Отвечаем на популярный вопрос

Нравятся ли вам пауки? Эти милые маленькие создания с красивыми глазами и пушистой шёрсткой? Если да, то вам повезло. Ведь, по разным данным, пауков боится от 6 % людей, до 30 % женщин и 20 % мужчин. Впрочем, пауки в основном безвредны для человека. А некоторые народы очень любят этих созданий. Так любят, что употребляют в пищу. И вот в чём вопрос: правда ли, что люди во сне съедают по нескольку пауков за год? Грустно, но это неправда, так что люди остаются без ценного источника белка. Тогда откуда же взялся этот миф?

Фото: deviantart.com/gummygrub

Всё это было шуткой и небольшим экспериментом. Где-то в Сети появилась статья с набором ложных фактов, чтобы проверить людей на доверчивость. Совершенно очевидные мифы были легко развеяны, а вот как опровергнуть информацию о том, что средний американец за год съедает во сне 8 пауков? Тут уже было сложно.

Фото: pixabay.com

Автором статьи была названа Лиза Холст, а издание, в котором был опубликован набор ложных фактов – PC Professional. Но ни такого журнала, ни такой журналистки нет и не было. И скептично настроенные люди решили выяснить, в чём же дело. Помните вторую часть «Гарри Поттера»? Там обнаружилось, что «Лорд Волан-де-Морт» является анаграммой имени Том Марволо Реддл. С Лизой похожая ситуация. Lisa Birgit Holst – This is a big troll. Это переводится как «Это большой тролль», проще говоря, розыгрыш.

Фото: deviantart.com/jedibandicoot

И всё-таки, насколько реально проглотить паука во сне? Если спать где-нибудь в нежилом деревянном доме или просто строении, которому не помешал бы ремонт, то встретить там паука вполне реально. Известны несколько случаев, когда люди, спавшие, например, на чердаке, просыпались с пауком во рту.

Фото: deviantart.com/saiyanking02

Можно ли считать, что были люди, которые просто не узнали о том, что к ним в рот забрался паук, потому что они его проглотили? Теоретически, можно, но такое крайне маловероятно. Человек намного больше пауков, так что арахниды предпочитают не приближаться к людям. И уж тем более они не попытаются подобраться ко рту, поскольку содержащиеся в дыхании человека химвещества ясно дают понять, что случится с членистоногим, если оно приблизится.

Фото: кадр из аниме-сериала «Да, я паук, и что же?»