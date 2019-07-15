Кто здесь? Ребёнок впервые увидел своё отражение в зеркале

В интернете появилась забавная видеозапись. На ней малыш впервые увидел свое отражение в зеркале.

Фото: скриншот из видео Daily Mail

Как сообщает Daily Mail, ребенок подошел к большому зеркалу в магазине одежды. Он подумал, что напротив стоит другой мальчик. После неудачной попытки найти своего нового друга, малыш в замешательстве обходит зеркало с другой стороны, но и там никого не находит.

Фото: скриншот из видео Daily Mail

Озадаченный мальчик повторяет это снова и снова, пока его снимают на камеру. Уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца

Фото: скриншот из видео Daily Mail