Что пить летом в жару, чтобы чувствовать себя отлично: пять вариантов

Чтобы летом оставаться бодрым и здоровым, нужно не забывать восполнять потерю влаги. Считается, что в жару организм человека теряет около четырех литров влаги. Без жидкости в жару организм будет страдать, а человек чувствовать себя плохо. Что пить в жару, чтобы чувствовать себя лучше всех – в нашем материале.

Вода

Самый дешевый, простой и гениальный способ спасти организм в жару – выпить воды. Причем рекомендуется пить обычную воду или минералку без газа. Вода считается лучшим напитком в жаркую погоду: она бодрит, возвращает силы и быстро освежает. Если просто воду пить надоело, то можно в бутылку добавить пару долек лимона и киви. Вуаля! Полезнейший лимонад готов! Советуем не добавлять в воду очень много лимона, потому что лимонная кислота портит зубы. Также, дабы не заболеть, отдавайте предпочтение воде не из холодильника.

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Чай

Отличная альтернатива прохладной освежающей воде – чай! Не стоит переживать, что от него станет еще жарче: чай великолепно утоляет жажду и восполняет водный баланс. Лучше, конечно, отдать предпочтение зеленому чаю без сахара. Для интересного вкуса можно добавить мелису или мяту. Кстати, улыбка от употребления зеленого чая не потемнеет. Считается, что если за день выпивать литр зеленого чая, то кожа будет защищена от воздействия солнечных лучей. Если нужно взбодриться, то отдавайте предпочтение черному чаю.



Кисломолочные напитки

Любители кисломолочных напитков могут порадоваться, ведь такая жидкость как кефир, ряженка и йогурт – отличные спасители в жару. Специальные кислоты позаботятся о жажде, вернут силы и даже поднимут настроение! К этим напиткам можно смело добавлять фрукты, ягоды и даже овощи. Между прочим, кисломолочные напитки полностью усваиваются организмом человека. Важно, чтобы жирность напитков была не выше 1-1,5%.

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Квас

Первый напиток, который приходит на ум в жару – это квас. Холодный, вкусный и газированный квас можно пить не литрами, а бочками. Особенно радует, что качественный квас очень полезен для человеческого организма. Он поможет быстро переварить пищу, утолит жажду и даже снимет стресс!



Соки и морсы

Самодельные соки и морсы без сахара очень полезны не только в жару. Они быстро утолят жажду, а также помогают легче переносить теплый день, да и организм обогатят витаминами. Чтобы сок был не очень сладким, его можно разбавить водой. Морсы лучше варить из ягод. Натуральные соки, изготовленные из яблок, сливы и томатов будут насыщать и приводить водный баланс в форму. Также они полезны для улучшения цвета лица.