Лунный календарь на 4 июня: все важные дела – после 17 часов

4 июня – 2-ой лунный день. Время начинаний, но приступать к важным делам лучше во второй половине лунного дня – после 17 часов.

Чем больше вы в эти сутки отдадите другим, тем больше получите сами. Сделайте кому-нибудь подарок, смело давайте в долг – всё вернётся сторицей.

Тело в этот день набирает силы на весь месяц, так что физические нагрузки очень полезны. Также хорошо продумать диету на ближайшие недели.



Для посадок растений 4 июня – неблагоприятный день.