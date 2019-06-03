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Сильная магнитная буря ожидается на неделе. Как её пережить?

03 июня 2019 12:37
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В июне ожидается ряд довольно сильных магнитных бурь. Первое возмущение магнитного поля Земли пройдёт 3 июня.  

8 и 10 июня ожидаются магнитные колебания средней силы. Пиковая магнитная буря месяца будет в ночь на 9 июня, в этот день ухудшение самочувствия могут ощутить все метеозависимые люди.  

Также возможны магнитные колебания 19, 28, 29 и 30 июня, но они будут слабее, чем буря 9 июня.  

Чтобы не почувствовать дискомфорт во время магнитных бурь, следует избегать сильных физнагрузок, есть меньше острой и жирной пищи, желательно отказаться от алкоголя и сигарет.  

Поскольку буря ожидается в ночь на воскресенье, не стоит противиться желанию выспаться, так будет легче перенести возмущение геомагнитного поля.  

Кстати, считается, что справляться с магнитными бурями помогает особый коктейль: минеральная вода с мёдом и лимоном.  

Больше узнать о метеочувствительности и способах борьбы с ней можно здесь.  

# Космос # калейдоскоп

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