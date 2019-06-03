Сильная магнитная буря ожидается на неделе. Как её пережить?

В июне ожидается ряд довольно сильных магнитных бурь. Первое возмущение магнитного поля Земли пройдёт 3 июня.
8 и 10 июня ожидаются магнитные колебания средней силы. Пиковая магнитная буря месяца будет в ночь на 9 июня, в этот день ухудшение самочувствия могут ощутить все метеозависимые люди.
Также возможны магнитные колебания 19, 28, 29 и 30 июня, но они будут слабее, чем буря 9 июня.
Чтобы не почувствовать дискомфорт во время магнитных бурь, следует избегать сильных физнагрузок, есть меньше острой и жирной пищи, желательно отказаться от алкоголя и сигарет.
Поскольку буря ожидается в ночь на воскресенье, не стоит противиться желанию выспаться, так будет легче перенести возмущение геомагнитного поля.
Кстати, считается, что справляться с магнитными бурями помогает особый коктейль: минеральная вода с мёдом и лимоном.
Больше узнать о метеочувствительности и способах борьбы с ней можно здесь.