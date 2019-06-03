Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры

Связь между матерью и ребенком по-настоящему невероятна – именно это доказал один из отцов.
Мужчина ухаживал за 3-месячным сыном, пока его мама ненадолго отлучилась.
Связь между матерью и ребенком по-настоящему невероятна – именно это доказал один из отцов.
Мужчина ухаживал за 3-месячным сыном, пока его мама ненадолго отлучилась.
Скриншот из видео
Еще до рождения дети реагируют на звук голоса своей матери, а после появления на свет объятия, запах кожи и одежды усиливают сенсорные сигналы и дают малышу понять, что мама рядом и он в безопасности. Для новорождённых знакомые запахи очень утешительны.
Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо
Скриншот из видео
У этого 3-месячного ребенка случилась истерика без очевидного повода. Папа должен был оперативно что-то предпринять, пока мама отсутствовала дома. Отец перепробовал все, что мог придумать, пока в отчаянии не вспомнил инструкцию от своего друга, который нашел способ от безутешных слез.
Шаг первый: найдите ношеную футболку жены. Шаг второй: поднесите футболку к плачущему ребенку и наблюдайте.
Скриншот из видео
Мужчина взял вещь, которую носила супруга. Реакция ребенка была запечатлена на камеру.
Почему это сработало? Одежда, которую мы носим, поглощает запах, и когда ребенок чувствует аромат своей мамы, он утешается. Малыш на видео – замечательный пример. Он даже протягивает руку и хватает футболку, чтобы родной запах стал еще ближе. Рыдания младенца вскоре стихают.
Скриншот из видео
Комментарии из соцсетей показывают, что людям нравится этот изящный трюк и многие проворачивали его со своими детьми.
Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты (смотрите здесь).