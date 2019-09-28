Компания попросила сотрудницу не увольняться, разместив призыв на рекламном щите

Можете ли вы представить, что ваш работодатель дорожит вами так сильно, что, узнав о вашем уходе, решил разместить на рекламном щите просьбу остаться? Сложно? Однако такое случилось на самом деле.

Как сообщает Bored Panda, Пия работает в крупной европейской транспортной компании в Вильнюсе. В определённый момент женщина решила, что пора двигаться дальше. Пия собралась попробовать свои силы в корпорации Google.

Начальство и коллеги женщины не хотели, чтобы она уходила, поэтому начали думать над тем, как убедить Пию остаться. В итоге они разработали простой, но эффектный план. Компания выпустила рекламный щит с надписью «Останься, Пия».

«Просыпаешься и ВАУ… Нам нужно поговорить, CityBee», – написала Пия на своей странице в Facebook, когда увидела щит.