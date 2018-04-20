Отцу Виктора Цоя вернули права на песни сына

Новости России. Басманный суд Москвы удовлетворил иск отца Виктора Цоя – Роберта – о расторжении договора на передачу компании «Музыкальное право» исключительных прав на песни сына.

После трагической гибели исполнителя права на его творчество отошли его отцу и сыну. В 2011 году наследники заключили договор с компанией «Музыкальное право», которая могла использовать песни Цоя.

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По информации РИА Новости, во время перезаключения договора между компанией и Робертом Цоем в 2017 году отец музыканта был введен в заблуждение. Сделка была признана недействительной.

Как сообщает юрист, заключенный в 2011 году этот договор о передаче прав на произведения Виктора Цоя противоречит положениям действующего законодательства России по интеллектуальной собственности.

Договор был признан недействительным.

Представитель компании «Музыкальное право» отметил, что договор проходил согласование и в него вносились дополнения.

В основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля представлен фильм о неизвестных фактах из жизни Цоя.