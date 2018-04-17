Впервые рэпер получил Пулитцеровскую премию

Новости США. Пулитцеровскую премию за выдающееся музыкальное произведение впервые получил рэпер. Обладателем премии стал Кендрик Ламар, получивший награду за альбом «DAMN».

Как сообщает CNN, обычно Пулитцеровской премией награждаются классические и джазовые произведения.

«DAMN» является четвёртым студийным альбомом Ламара. Он был выпущен в апреле 2017 года и за первую неделю было продано 603 тысячи цифровых копий. Также у рэпера это третий альбом подряд, который номинировался на премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом года».

Кендрик Ламар уже имеет несколько премий «Грэмми». В 2017 году он победил в четырёх номинациях церемонии BET Hip-Hop Awards: «Альбом года», «Хип-хоп клип года», «Выступление года» и «Лирик года».

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