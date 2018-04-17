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Впервые рэпер получил Пулитцеровскую премию

17 апреля 2018 13:55
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Новости США. Пулитцеровскую премию за выдающееся музыкальное произведение впервые получил рэпер. Обладателем премии стал Кендрик Ламар, получивший награду за альбом «DAMN».  

Как сообщает CNN, обычно Пулитцеровской премией награждаются классические и джазовые произведения.  

«DAMN» является четвёртым студийным альбомом Ламара. Он был выпущен в апреле 2017 года и за первую неделю было продано 603 тысячи цифровых копий. Также у рэпера это третий альбом подряд, который номинировался на премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом года».  

Кендрик Ламар уже имеет несколько премий «Грэмми». В 2017 году он победил в четырёх номинациях церемонии BET Hip-Hop Awards: «Альбом года», «Хип-хоп клип года», «Выступление года» и «Лирик года».  

Зимой прошлого года мы рассказали о 10 самых запоминающихся выступлениях в истории «Грэмми». 

В 2014 году дуэтом выступили Кендрик Ламар и Imagine Dragons – подробнее здесь.  

# Музыка # калейдоскоп # Музыка # Кендрик Ламар

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