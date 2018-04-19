«В расширенном составе будем готовиться к Токио-2020». Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова ждёт ребенка

Новости Беларуси. Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Марина Арзамасова рассказала, что готовится во второй раз стать мамой.
Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.
Новости Беларуси. Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Марина Арзамасова рассказала, что готовится во второй раз стать мамой.
Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.
Фото: instagram.com/marinaarzamasova
Марина Арзамасова:
В 2018 году готовлюсь к важнейшему старту в жизни. К появлению нашего второго ребеночка. Мы все с нетерпением ждём нашего младшенького Арзамасика и уже в расширенном составе будем готовиться к Токио-2020. В жизни самое дорогое и ценное – это наша семья, наши дети. А все остальное приложится.
Легкоатлетка уже воспитывает дочь.
Фото: instagram.com/marinaarzamasova
Марина Арзамасова стала чемпионкой Европы в беге на 800 метров в 2014 году, а чемпионкой мира в этой же дисциплине – годом позже.
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