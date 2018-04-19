Группа IOWA сняла новый клип в Минске. В главной роли – звезда сериала «Кухня»

Это первый клип группы, который был снят в Беларуси. Режиссером нового видео стал Леонид Колосовский, который сотрудничал со многими артистами.

На днях группа IOWA снимала клип на песню «Молчишь на меня» в Минске.

Главная мужская роль в клипе досталась актеру Марку Богатыреву, известному по сериалу «Кухня». Судя по всему, между актером и вокалисткой группы Екатериной Иванчиковой развернется нешуточная драма.

Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA:

Мы вжились в роль! 19 часов плечом к плечу. Ни что так не роднит двух незнакомых людей, как россыпь отборных ругательств! Спасибо Марку за то, что согласился на эту авантюру.