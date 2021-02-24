Форма бровей по типу лица. Как выбрать подходящую и правильно оформлять?

Соболиные, дугообразные, ниточкой – какие только брови не диктуют нам селебрити и голубой экран. Одно время все были без ума от широких сросшихся бровей Кары Делевинь.

Сейчас в фаворе классика, как у Анджелины Джоли. Но бежать за модным форматом все же не стоит. Идеальные бровки те, которые подходят именно вам. Чем крупнее черты лица, тем более сочные брови можно себе позволить, а если вы Дюймовочка, рисовать пожирнее и погуще однозначно не стоит.

Анжелика Баклага, визажист:

На примере нашей модели: у нас достаточно овальное лицо, очень выразительные черты лица, большие глаза, пухленькие губки и вот ее естественная бровь. Моя задача как визажиста, скорее, подчеркнуть ее визуальные особенности, нежели как-то там скорректировать. Первым моментом, как может корректироваться наша бровь, является форма лица, если она чуть-чуть широковата, тогда можно угол у брови больше создавать. Если, наоборот, лицо более вытянуто, то этот угол может быть менее заметен, бровь может быть максимально горизонтальная с легким таким изломом.

Брови – это архитектура лица. И если вы создадите гармонию, успех гарантирован. Лайфхак: не используйте черный карандаш. Он выглядит слишком искусственно и графично. Замените его на мягкие пшенично-коричневые оттенки. Дресс-код диктует ваша индивидуальность. И даже то, что кажется недостатком, можно превратить в вашу фишку. Стоит только захотеть. Анжелика Баклага:

Глаза близко посажены и можно брови либо не прокрашивать вообще и вот так немного прочесать, чтобы они не были такими четкими в начале. Если широко посажены глаза, иногда девочки наоборот подрисовывают брови в начале для того, чтобы скорректировать этот момент, но я считаю, что широко посаженные глаза – это очень крутая индивидуальная особенность, поэтому ее даже утрируем, а не корректируем. У нас форма глаза может быть открытая, когда красиво видно подвижное веко, когда у нас нет никаких нависаний и есть закрытая форма. Когда есть нависание на глазике, то тогда нельзя очень сильно расщипывать и поднимать форму, потому что тогда эта часть, которая нависает, станет еще больше нависать.

Не проводите четкие линии, иначе образ получится неестественным. Просто прорисовывайте там, где не хватает волосков, а затем причешите всю красоту наверх гелем. Такой небрежный эффект придаст свежести и юности. К слову, гель «успокоит» непослушные жесткие волоски. Анжелика Баклага:

Наши бровки готовы, мне кажется, с такими легкими приемами может справиться любая девочка. Брови выглядят естественно и возраст у нас сохранился.

У второй модели, Полины, лицо более широкое, поэтому мы приподнимем угол брови, чтобы скорректировать пропорции. Еще один совет: если на контакт не идет толстый карандаш, замените его на тонкий механический. Больше дружите с тенями, для кремовых подойдет острая кисточка, сухими лучше пройтись поверх карандаша. И делайте паузы, чтобы посмотреть в зеркало и увидеть, чего не хватает.

Анжелика Баклага:

Всегда у вас должно быть активное начало, вот она толщина, потом она потихоньку сходит на нет, переходит в тоненькую линию, не может быть, что вот здесь толще, чем вот здесь, тогда она выглядит суперперещипанной либо неправильно подрисованной.

По поводу того, как раскрыть глаз, как его сделать более открытым, почистить вот эту зону, которую я называю «периферия» – это зона, которая далека от самой формы, ее нужно аккуратно пощипать, посмотреть маленькие, беленькие пушочки, потому что даже они нам дают тень. При наложении теней будет казаться, что сама бровь ниже.