Увидеть дрессированных хорьков и прыжки на русской палке. Белгосцирк презентовал новую программу «Остров желаний»
На днях столичный цирк презентовал новую программу под названием «Остров желаний», которая была подготовлена всего за один месяц. На арене представлены все жанры: жонглирование, акробатика, воздушные гимнасты, невероятные трюки, зрелищная дрессура и неподражаемый клоунский юмор. А на время представления цирковой манеж превратится в настоящий остров желаний, на котором самые заветные мечты становятся реальностью.
Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:
У каждого человека такой остров существует, где живут его желания, которые, может быть, уже реализованы, а, может, еще нет, а, может быть, никогда и не будут реализованы – вот об этом программа. Человек попадает на этот остров, он уже в преклонном возрасте и исполняет свое самое заветное желание, о котором он сам не задумывался никогда: он становится молодым. И с ним происходят разные приключения среди этих желаний, которые были на протяжении его жизни.
Особенность этой программы в том, что она создана на основе белорусской труппы. Это третья подряд программа, по известным причинам мы не можем пока никого пригласить. Эта программа очень разнообразная, очень хороша по трюкам.
Ну и какой же цирк без клоунов? Специальный гость программы – заслуженный артист России Андрей Аверюшкин, который приехал к нам с уникальным номером. Зрители смогут увидеть настоящих дрессированных хорьков. А ведь считается, что они не поддаются обучению. Что же еще ожидает маленьких и взрослых гостей цирка?
Сергей Простецов, дрессировщик:
У нас номер был подготовлен специально для этой программы. Есть молодые в составе животные. Ему 19 лет, ему 24.
Уникальность этого номера в том, что они совершенно без недоуздков, в работе они ничем не закреплены. Они в принципе в любой момент могут даже повернуть голову, побежать, куда хотят, потому что они полностью свободны. Даже по видео не передать того духа и настроения, как вот вживую прийти и посмотреть.
Дмитрий Хвилотюк, акробат:
Наш номер называется русская палка, он был придуман в 80-х годах. В номере чаще всего участвует три человека, бывает и больше, два как нижние подставочки, прыгает один акробат. Мы готовились две недели, потому что пандемия, мы год ничего не делали. Сейчас у нас идет активная фаза восстановления номера, набираем форму.
Нынешний сезон обещает быть ярким и наполненным новыми зрелищными представлениями, номерами, от которых захватывает дух.