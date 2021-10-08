Правда ли, что единственный ребёнок в семье более эгоистичен? Учёные провели исследование

Согласно новому исследованию синдрома единственного ребенка, дети, которые растут без братьев и сестер, не более эгоистичны, чем те, у кого они есть. Как сообщает Daily Mail, команда из Шэньсиского педагогического университета (Сиань, Китай) попросила добровольцев выполнить ряд задач, связанных с альтруизмом. В эксперименте принимали участие как дети, у которых есть братья и сестры, так и те, которые растут одни.

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До начала исследования 70 % думали, что только те, кто с братьями или сестрами, будут альтруистами. Однако после исследования ученые не обнаружили разницы в уровне альтруистического поведения между обеими группами детей. По словам исследователей, негативные стереотипы часто основаны на идее о том, что «чрезмерное внимание родителей» может привести к эгоцентричному поведению. По словам команды, стоящей за новым исследованием, несмотря на растущую тенденцию к созданию семей с одним ребенком, негативные стереотипы о детях-одиночках по-прежнему сохраняются. В частности, такие дети считаются более нарциссическими, депрессивными и импульсивными. Их называют «маленькими императорами».

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Стереотипы оказались беспочвенными. Первая часть исследования показала, что именно так многие люди воспринимают детей, которые растут одни. Исследование было разделено на две части. В первой участвовали 337 человек, которых попросили поделиться своими взглядами на альтруистические ценности детей с братьями и сестрами и без них. Команда использовала три метода оценивания и обнаружила, что во всех случаях участники считали, что единственный ребенок в семье менее альтруистичный, чем те, у кого есть братья и сестры.

Фото: pixabay.com

Одна из задач требовала, чтобы добровольцы выполнили так называемую шкалу ориентации на социальные ценности – распределение выгод для себя и других. Результаты показали, что, 70 % людей думали, что у ребенка с братьями и сестрами будет просоциальная ориентация. Но не было никакой разницы между результатами единственного ребенка в семье и тех детей, у которых есть браться и сестры. В заключительной части исследования, в которой приняли участие еще 99 человек, снова измерили альтруизм, посмотрев, как он проявлялся на разных «социальных дистанциях». То есть оценивалось, как люди вели себя, когда их действия влияли на кого-то. Опять же, не было обнаружено никакой разницы между тем, как вели себя и те, и другие дети.

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