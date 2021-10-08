У вас повышенный уровень холестерина? Эти продукты помогут его снизить
Высокий уровень холестерина в основном вызван неправильным питанием. Поэтому изменение рациона – лучший способ улучшить самочувствие.
Как сообщает Express, когда у человека слишком высокий уровень холестерина в крови, это увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Хороший холестерин (липопротеины высокой плотности) необходим для удаления плохого холестерина и его расщепления в печени. Плохой холестерин (липопротеины невысокой плотности) закупоривает кровеносные сосуды и сужает артерии. Хороший холестерин вырабатывается в теле ежедневно и необходим каждой клетке, а плохой же попадает в организм с пищей.
Повышение уровня холестерина чаще всего связано с питанием, но может быть вызвано и гипотиреозом, ожирением, высоким потреблением алкоголя, нервной анорексией, хроническим заболеванием почек и многим другим. Уровень холестерина также может быть повышен из-за курения, слишком большого количества соли в рационе и алкоголя.
Доктор Дебора Ли говорит, что повышенный уровень холестерина чаще встречается у пожилых, у людей с южноазиатским, африканским или афро-карибским происхождением, а также в период менопаузы.
Как уже упоминалось ранее, холестерин постоянно вырабатывается в печени. Однако он также содержится в яйцах, моллюсках, мясных и молочных продуктах.
«На Западе в рационе обычно содержится слишком много холестерина, а не наоборот», – уточнила Ли.
Как снизить уровень холестерина?
Полезные жиры
Молочные продукты с высоким процентом жирности, жирное мясо (бекон, колбасы, салями), выпечка и пироги, печенье, торты и пирожные, масло, сливки, топленое масло, сало и сыр, кокосовое и пальмовое масла, мороженое и шоколад – это все повышает уровень холестерина.
«Это не означает, что вы не можете их есть – просто нужно есть их реже и небольшими порциями», – говорит доктор.
Полезнее есть более здоровые жиры: мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры.
«Мононенасыщенные жиры содержатся в оливковом, кунжутном и рапсовом масле, авокадо, а также в миндале, кешью и фундуке. Полиненасыщенные жиры содержатся в жирной рыбе (лосось, скумбрия или форель), а также в подсолнечном, соевом, кукурузном маслах, тыкве, семенах кунжута и грецких орехах. Лучше отдавать предпочтение обезжиренному молоку и йогуртам, а если хочется соус, то полезнее будет томатный. Ешьте нежирное мясо, например, курицу или индейку, а также рыбу. Включайте в рацион много овощей, употребляйте свежие фрукты и используйте в кулинарии орехи и семена», – советует Дебора.
Клетчатка
Клетчатка – это неперевариваемый углевод, который содержится во многих фруктах и овощах, в бобовых, орехах и семенах.
«Клетчатка жизненно важна для хорошего здоровья, поскольку она расширяет кишечник и стимулирует прохождение пищи по нему. Клетчатка также помогает снизить всасывание холестерина в кровь. Избегайте белой пищи, такой как белый хлеб, белый рис и белые макароны. Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с более высоким содержанием клетчатки: черный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия», – объясняет Ли.
Растительные стерины и станолы
Обогащенное молоко, спреды (растительный аналог сливочного масла) и йогурты содержат вещества, называемые станолами и стеринами, которые естественным образом снижают уровень холестерина, поэтому их полезно включать в рацион.
Кстати, ранее мы рассказывали, какое питание помогает жить дольше. И жиры не должны пугать (подробнее здесь).