У вас повышенный уровень холестерина? Эти продукты помогут его снизить

Высокий уровень холестерина в основном вызван неправильным питанием. Поэтому изменение рациона – лучший способ улучшить самочувствие. Как сообщает Express, когда у человека слишком высокий уровень холестерина в крови, это увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Хороший холестерин (липопротеины высокой плотности) необходим для удаления плохого холестерина и его расщепления в печени. Плохой холестерин (липопротеины невысокой плотности) закупоривает кровеносные сосуды и сужает артерии. Хороший холестерин вырабатывается в теле ежедневно и необходим каждой клетке, а плохой же попадает в организм с пищей.

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Повышение уровня холестерина чаще всего связано с питанием, но может быть вызвано и гипотиреозом, ожирением, высоким потреблением алкоголя, нервной анорексией, хроническим заболеванием почек и многим другим. Уровень холестерина также может быть повышен из-за курения, слишком большого количества соли в рационе и алкоголя.

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Доктор Дебора Ли говорит, что повышенный уровень холестерина чаще встречается у пожилых, у людей с южноазиатским, африканским или афро-карибским происхождением, а также в период менопаузы. Как уже упоминалось ранее, холестерин постоянно вырабатывается в печени. Однако он также содержится в яйцах, моллюсках, мясных и молочных продуктах. «На Западе в рационе обычно содержится слишком много холестерина, а не наоборот», – уточнила Ли. Как снизить уровень холестерина?

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Полезные жиры Молочные продукты с высоким процентом жирности, жирное мясо (бекон, колбасы, салями), выпечка и пироги, печенье, торты и пирожные, масло, сливки, топленое масло, сало и сыр, кокосовое и пальмовое масла, мороженое и шоколад – это все повышает уровень холестерина. «Это не означает, что вы не можете их есть – просто нужно есть их реже и небольшими порциями», – говорит доктор.

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Полезнее есть более здоровые жиры: мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. «Мононенасыщенные жиры содержатся в оливковом, кунжутном и рапсовом масле, авокадо, а также в миндале, кешью и фундуке. Полиненасыщенные жиры содержатся в жирной рыбе (лосось, скумбрия или форель), а также в подсолнечном, соевом, кукурузном маслах, тыкве, семенах кунжута и грецких орехах. Лучше отдавать предпочтение обезжиренному молоку и йогуртам, а если хочется соус, то полезнее будет томатный. Ешьте нежирное мясо, например, курицу или индейку, а также рыбу. Включайте в рацион много овощей, употребляйте свежие фрукты и используйте в кулинарии орехи и семена», – советует Дебора.

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Клетчатка Клетчатка – это неперевариваемый углевод, который содержится во многих фруктах и овощах, в бобовых, орехах и семенах. «Клетчатка жизненно важна для хорошего здоровья, поскольку она расширяет кишечник и стимулирует прохождение пищи по нему. Клетчатка также помогает снизить всасывание холестерина в кровь. Избегайте белой пищи, такой как белый хлеб, белый рис и белые макароны. Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с более высоким содержанием клетчатки: черный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия», – объясняет Ли.

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Растительные стерины и станолы Обогащенное молоко, спреды (растительный аналог сливочного масла) и йогурты содержат вещества, называемые станолами и стеринами, которые естественным образом снижают уровень холестерина, поэтому их полезно включать в рацион.

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