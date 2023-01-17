17 января – День нарушения новогодних обещаний. Чем ещё известна эта дата?

День детских изобретений

17 января – День детских изобретений. Датой праздника выбран день рождения американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение – деревянные ласты, которые надевались на руки и позволяли плыть с большей скоростью, – он создал в 12 лет. Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном – все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей. Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев и поощрить разносторонние детские таланты.

День канатной дороги отмечается 17 января. Праздник учрежден в честь Эндрю Смита Холлидея из Сан-Франциско. Американскому изобретателю принадлежит первый патент на канатную дорогу, выданный 17 января 1871 года. От получения разрешения на строительство до воплощения идеи о воздушном трамвае в жизнь прошло два года. В 1873 году Холлидей построил первую в мире канатку. Подвесные магистрали строят не только над долинами рек и в горах, но и в крупных городах. Самая длинная из них, протяженностью 76 километров, находится в африканском Габоне. Она используется не в туристических целях: в ее вагонетках перевозится марганцевая руда, добытая в шахтах Габона. А канатная дорога длиной 42 километра в Швеции с 1942 года применяется для транспортировки мрамора и извести из цементного завода.

17 января – День нарушения новогодних обещаний. Кто не давал обещаний измениться в следующем году? И как дела с их выполнением? Если выполняются – замечательно. А если нет, возникает чувство вины перед самим собой, ощущение незаконченности и неудовлетворенности. Чтобы испытать облегчение и пересмотреть свои обстоятельства заново, бывает, нужно аннулировать прошлые обещания и составить новые планы на жизнь. Не стоит откладывать это в долгий ящик. Сделайте это сегодня, в День нарушения новогодних обещаний.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!