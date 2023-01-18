18 января православные верующие празднуют Крещенский Сочельник. Чем ещё известен этот день?

Международный день музейного селфи

18 января – Международный день музейного селфи. Он проводится в третью среду января. Во многих музеях нельзя фотографировать, однако есть один день, когда делается исключение. В День музейных селфи музеи-участники поощряют посетителей сделать фото рядом с их любимым произведением искусства. Помимо похода в музей, чтобы сделать селфи, есть и другие причины посетить его. Доказано, что люди более счастливы, когда тратят деньги на впечатления, а не на вещи. И поход в музей предлагает отличные эмоции. К тому же одна из основных задач музеев – просвещение общества, поэтому регулярное посещение музеев делает вас умнее. Первый День музейных селфи был проведен в январе 2014 года. С момента его создания многие музеи по всему миру присоединились к этой акции, а тысячи людей разместили свои музейные селфи в социальных сетях.

18 января 1963 года, 60 лет назад, руководители центрального телевещания СССР создали главную редакцию программ для детей. Неудивительно, что именно эта знаменательная дата и считается по сей день днем рождения детского телевидения в Советском Союзе. Как известно не только специалистам, но и простым родителям, детские телепередачи играют не последнюю роль в развитии и воспитании детишек. В таких передачах малышам рассказывают крайне интересные и познавательные вещи. Профессионалы своего дела точно знают: чтобы юные граждане страны росли просвещенными людьми, важно показывать детям правильные, добрые телепередачи и мультфильмы.

Православная церковь 18 января празднует Крещенский Сочельник. В Сочельник христиане готовятся встретить один из главных праздников – Крещение Господа Иисуса Христа, которое приходится на 19 января. Слово «сочельник» берет начало из названия основного кушанья этого дня – сочива, которое представляет собой отварное пшено с добавлением меда, орехов и сухофруктов. Существует церковная традиция, предписывающая воздержание от иной пищи до момента вынесения свечи на утренней литургии 19 января. Следует заметить, что купаться в источниках в эту ночь и на следующий день не церковная, а народная традиция, так как вся вода в этот день является освященной Святым Духом. Соответственно, и приобщиться к святыне можно фактически не выходя из дома.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!