19 января – День спасателя в Беларуси. Вот чем ещё известна эта дата

Крещение Господне

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление. В этот день церковь вспоминает евангельское событие, как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Вода в Ветхом Завете считается началом жизни, она обретает в праздник чудодейственную силу. Считается, что святая вода очищает душу верующего человека от всех грехов.

19 января в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День спасателя. По данным ЮНЕСКО, профессия спасателя входит в число пяти профессий с максимальным профессиональным риском. Сегодня в структуре МЧС Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, химической и радиационной безопасности, инженерных работ, водолазная, медицинская, авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десантная, кинологическая и другие. Какой бы надежной ни была техника, человеческий фактор играет самую важную роль. Эффективность работы спасателей в первую очередь зависит от их профессионализма. Каждый человек знает с самого маленького возраста, что спасатель – это профессия отважных людей.

Если готовить не хочется или нет времени, выручает рыба, мясо или овощи, спрятанные в консервную банку. 19 января в 1810 году житель Великобритании Питер Дюранд изобрел уникальный контейнер из жести и сумел запатентовать его. К этому событию приурочен День консервной банки. Это интересное изобретение позволяет употреблять в пищу круглогодично те продукты, которые созревают летом или осенью. При этом дополнительного приготовления еда не требует. Первая банка была не очень безопасна, поскольку в ее составе присутствовали вредные вещества. Современные специалисты изготавливают консервные банки из безопасного сплава, а для вскрытия применяются специальные ножи, не повреждающие содержимое. Со временем консервы стали постоянным продуктом в рюкзаках туристов, охотников и рыбаков и в сумках дачников.

Сегодня все желающие могут отметить День попкорна. Зерна отдельного сорта кукурузы, способной раскрываться при высоких температурах, были известны еще 4 000 лет тому назад. Когда Колумб прибыл в XV веке на восточное побережье Южной Америки, он заметил, что аборигены жевали странные зерна раскрывшейся кукурузы. В День попкорна нужно вспомнить, что индейцы не только употребляли его в пищу, но еще гадали на нем и делали аутентичные украшения. 19 января можно собраться дружной семьей и посмотреть интересный кинофильм. Обязательным условием такого тематического вечера является наличие попкорна. А можно отправиться в ближайший кинотеатр, чтобы посмотреть фильм на широком экране и насладиться приготовленной прямо на глазах воздушной кукурузой.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!