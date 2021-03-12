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Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков

12 марта 2021 12:06
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Фотограф и модель Бонни Родригес Кшивицки уже много лет подсказывает людям, как удачно получаться на снимках. Женщина регулярно показывает наглядные примеры, чтобы парни и девушки могли брать их на вооружение. 

Также Бонни даёт простые советы. Например, не нужно бояться камеры. Лучше вообще игнорировать её, чтобы выглядеть максимально естественно. А ещё желательно всегда следить за осанкой. И, пожалуй, самая главная рекомендация – больше практики. Чем чаще человек фотографируется и экспериментирует с позами, тем лучше он будет получаться на снимках. 

Никакого второго подбородка на снимках: фотограф поделилась секретной техникой 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -1

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -3

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -5

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -7

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -9

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -11

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -13

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -15

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков -17

Фото: facebook.com/bonnierzmstudio 

Кстати, ранее мы собрали семь удачных поз для фотографий. И найти их в Instagram не составит труда – здесь подробнее

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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