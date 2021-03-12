Не умеете красиво получаться на фотографиях? Вот несколько удачных поз для снимков

Фотограф и модель Бонни Родригес Кшивицки уже много лет подсказывает людям, как удачно получаться на снимках. Женщина регулярно показывает наглядные примеры, чтобы парни и девушки могли брать их на вооружение.

Также Бонни даёт простые советы. Например, не нужно бояться камеры. Лучше вообще игнорировать её, чтобы выглядеть максимально естественно. А ещё желательно всегда следить за осанкой. И, пожалуй, самая главная рекомендация – больше практики. Чем чаще человек фотографируется и экспериментирует с позами, тем лучше он будет получаться на снимках.

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