ПВО РФ ночью перехватила 424 БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны России ночью с 21 на 22 июля нейтрализовали 242 украинских дрона над российскими регионами, пишет ТАСС.

Минобороны РФ информирует, что ВС Украины попытались атаковать объекты, расположенные на территории России, посредством БЛА самолетного типа. Дежурные силы ПВО осуществили перехват и уничтожение 242 украинских беспилотников в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями.

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