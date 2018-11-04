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«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото

04 ноября 2018 08:12
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Новости Вьетнама. На конкурсе красоты «Мисс Земля – 2018» победила 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.  

Конкурс состоялся 3 ноября на Филиппинах. В этом году за главный приз боролись участницы из 87 стран, но победила девушка из Вьетнама.  

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото-1

Фото: instagram.com/MissEarth  

Как сообщается на сайте конкурса, Кхань 23 года, её рост – 171 см, а параметры: 82 см – 58 см – 93 см. Первая красавица Земли родилась в городе Бенче, изучает маркетинг, владеет вьетнамским и английским языками.  

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото-4

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018  

О своём детстве Фыонг Кхань Нгуен рассказывает с теплом. По словам девушки, она рада, что ей удавалось проводить много времени с родителями. Она также благодарна, что её научили ценить землю, которая даёт человеку жизнь.  

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото-7

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018  

Кхань рассказывает, что выращивание риса – это огромная ответственность. А ещё она научилась заботиться о фермерских животных, которые очень помогали её семье.  

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото-10

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018  

В 2010 году девушка впервые увидела конкурс «Мисс Земля». С того дня юная вьетнамка мечтала однажды представить свою страну в этом состязании. И в итоге реальность превзошла мечты – Кхань не только представила свою страну, но и победила.  

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото-13

Фото: instagram.com/MissEarth  

«Мисс Земля» является одним из четырёх самых престижных мировых конкурсов красоты. Он проводится ежегодно с 2001 года и проходит на Филиппинах при поддержке ООН.  

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото-16

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018  

Идеей состязания выступает привлечение внимания к окружающей среде. Конкурсантки предлагают проекты для улучшения экологической обстановки как в отдельной стране, так и на глобальном уровне.  

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото-19

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018  

«Мисс Земля» становится представителем ООН по вопросам развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.  

Беларусь на этом конкурсе представляла художница из Минска Анастасия Щипанова.  

Осенью 2018 года «Мисс Беларусь-2018» показала наряды, в которых будет представлять страну на конкурсе «Мисс Мира-2018».  

«Достаточно комфортно и легкий материал, поэтому двигаюсь спокойно»(здесь подробнее).  

# Мисс мира # калейдоскоп # Фыонг Кхань Нгуен # Фотофакт

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