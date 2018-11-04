«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото

Новости Вьетнама. На конкурсе красоты «Мисс Земля – 2018» победила 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Конкурс состоялся 3 ноября на Филиппинах. В этом году за главный приз боролись участницы из 87 стран, но победила девушка из Вьетнама.

Фото: instagram.com/MissEarth

Как сообщается на сайте конкурса, Кхань 23 года, её рост – 171 см, а параметры: 82 см – 58 см – 93 см. Первая красавица Земли родилась в городе Бенче, изучает маркетинг, владеет вьетнамским и английским языками.

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018

О своём детстве Фыонг Кхань Нгуен рассказывает с теплом. По словам девушки, она рада, что ей удавалось проводить много времени с родителями. Она также благодарна, что её научили ценить землю, которая даёт человеку жизнь.

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018

Кхань рассказывает, что выращивание риса – это огромная ответственность. А ещё она научилась заботиться о фермерских животных, которые очень помогали её семье.

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018

В 2010 году девушка впервые увидела конкурс «Мисс Земля». С того дня юная вьетнамка мечтала однажды представить свою страну в этом состязании. И в итоге реальность превзошла мечты – Кхань не только представила свою страну, но и победила.

Фото: instagram.com/MissEarth

«Мисс Земля» является одним из четырёх самых престижных мировых конкурсов красоты. Он проводится ежегодно с 2001 года и проходит на Филиппинах при поддержке ООН.

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018

Идеей состязания выступает привлечение внимания к окружающей среде. Конкурсантки предлагают проекты для улучшения экологической обстановки как в отдельной стране, так и на глобальном уровне.

Фото: instagram.com/phuongkhanh_me2018