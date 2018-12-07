Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки
В Польше состоялся финал конкурса Miss Supranational-2018. Шоу было юбилейным – десятым.
Обладательницей главного титула стала представительница Пуэрто-Рико Валерия Васкес. Девушке 24 года. Корону ей вручила победительница прошлогоднего конкурса.
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Мы собрали 7 ярких фото новой обладательницы звания Miss Supranational.
Фото: instagram.com/valeriavaz__
Фото: instagram.com/valeriavaz__
Фото: instagram.com/valeriavaz__
Фото: instagram.com/valeriavaz__
Фото: instagram.com/valeriavaz__
Фото: instagram.com/valeriavaz__
Фото: instagram.com/valeriavaz__
За титул боролись более 70 участниц со всех уголков планеты. Беларусь представила 22-летняя Маргарита Мартынова – учитель из Гродно, которая в нынешнем году завоевала титул «Первая вице-мисс Беларусь».
К слову, в рамках Miss Supranational-2018 Маргарита не осталась без титула – она стала «Мисс топ-модель Европы». Об этом девушка сообщила в соцсетях. В финале грандиозного шоу белоруска вошла в топ-25 красавиц.