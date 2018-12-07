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Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки

07 декабря 2018 22:27
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В Польше состоялся финал конкурса Miss Supranational-2018. Шоу было юбилейным – десятым.

Обладательницей главного титула стала представительница Пуэрто-Рико Валерия Васкес. Девушке 24 года. Корону ей вручила победительница прошлогоднего конкурса. 

Первой вице-мисс стала участница из США.

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Мы собрали 7 ярких фото новой обладательницы звания Miss Supranational.

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки-1

Фото: instagram.com/valeriavaz__

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки-3

Фото: instagram.com/valeriavaz__

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки-5

Фото: instagram.com/valeriavaz__

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки-7

Фото: instagram.com/valeriavaz__

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки-9

Фото: instagram.com/valeriavaz__

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки-11

Фото: instagram.com/valeriavaz__

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки-13

Фото: instagram.com/valeriavaz__

За титул боролись более 70 участниц со всех уголков планеты. Беларусь представила 22-летняя Маргарита Мартынова – учитель из Гродно, которая в нынешнем году завоевала титул «Первая вице-мисс Беларусь».

К слову, в рамках Miss Supranational-2018 Маргарита не осталась без титула – она стала «Мисс топ-модель Европы». Об этом девушка сообщила в соцсетях. В финале грандиозного шоу белоруска вошла в топ-25 красавиц.

# Мисс мира # калейдоскоп # Валерия Васкес # Маргарита Мартынова # Фотофакт

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