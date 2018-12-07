Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки

Как менялись стандарты женской красоты за последние 65 лет. Фотофакт ( читать далее ).

За титул боролись более 70 участниц со всех уголков планеты. Беларусь представила 22-летняя Маргарита Мартынова – учитель из Гродно, которая в нынешнем году завоевала титул «Первая вице-мисс Беларусь».

К слову, в рамках Miss Supranational-2018 Маргарита не осталась без титула – она стала «Мисс топ-модель Европы». Об этом девушка сообщила в соцсетях. В финале грандиозного шоу белоруска вошла в топ-25 красавиц.