Назван продукт, который улучшает память

Новости США. Учёные Луисвиллского университета выяснили, какой продукт помогает сохранить память и бороться с возрастными изменениями мозга.

Как сообщает EurekAlert!, этим продуктом оказался чеснок. Исследователи узнали это в ходе эксперимента над мышами.

Экспериментальной группе двухлетних мышей (56-69 лет по человеческим меркам) добавили в рацион соединения аллил сульфиды, которые содержатся в чесноке. Через некоторое время экспериментальную группу сравнили с контрольной группой двухлетних мышей, которую кормили аналогично, но без биодобавки.

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Стало заметно, что экспериментальная группа показывает лучшие результаты при проверке долговременной, кратковременной и пространственной памяти.

Как пояснили учёные, чеснок помогает сохранять здоровую микрофлору кишечника, разнообразие которой уменьшается с возрастом. В своём эксперименте исследователи проверяли, связано ли снижение разнообразия бактерий в кишечнике с ухудшением памяти. Как выяснилось, связано.

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Также появилось предположение, что за снижение когнитивных функций может отвечать пониженная экспрессия генов NDNF (влияет на питание мозга). Чеснок увеличил экспрессию этих генов у мышей, что дало положительный результат.

Кстати, в качестве бонуса чеснок также предотвращает воспаление кишечника.