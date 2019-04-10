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Супруга известного актёра потеряла пятого ребёнка. Она откровенно рассказала о семейной трагедии

10 апреля 2019 09:11
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35-летняя Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка. Об этом бизнесвумен рассказала на своей странице в Instagram.  

«Сегодня УЗИ показало, что сердцебиения больше нет. Всё кончено. Но рядом со мной бьются сильные и потрясающие сердца. Я окружена любовью, я чувствую себя удачливой. Спасибо всем, что выслушали и поделились своими личными историями, а также спасибо за поддержку», – написала супруга Алека Болдуина.  

Супруга известного актёра потеряла пятого ребёнка. Она откровенно рассказала о семейной трагедии-1

Фото: instagram.com/hilariabaldwin  

Несколькими днями ранее Хилария сообщила о своей пятой беременности, однако сразу с грустью добавила, что вероятнее всего у неё случится выкидыш. Плод медленно развивался, а также у него было замедленное сердцебиение.  

«Я думаю, важно показывать правду… Потому что помогать людям быть настоящими и открытыми – это моя работа. Кроме того, я не испытываю смущение или стыд из-за такого опыта. Я тоже хочу помочь нормально воспринимать выкидыш и снять с людей это клеймо», – поделилась своим мнением Болдуин.  

Хилария Болдуин является матерью четверых детей. Последний ребёнок появился в семье в мае 2018 года.  

# Звезды # калейдоскоп # Хилария Болдуин # Алек Болдуин

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