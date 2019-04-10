Супруга известного актёра потеряла пятого ребёнка. Она откровенно рассказала о семейной трагедии

«Сегодня УЗИ показало, что сердцебиения больше нет. Всё кончено. Но рядом со мной бьются сильные и потрясающие сердца. Я окружена любовью, я чувствую себя удачливой. Спасибо всем, что выслушали и поделились своими личными историями, а также спасибо за поддержку», – написала супруга Алека Болдуина.

35-летняя Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка. Об этом бизнесвумен рассказала на своей странице в Instagram.

Несколькими днями ранее Хилария сообщила о своей пятой беременности, однако сразу с грустью добавила, что вероятнее всего у неё случится выкидыш. Плод медленно развивался, а также у него было замедленное сердцебиение.

«Я думаю, важно показывать правду… Потому что помогать людям быть настоящими и открытыми – это моя работа. Кроме того, я не испытываю смущение или стыд из-за такого опыта. Я тоже хочу помочь нормально воспринимать выкидыш и снять с людей это клеймо», – поделилась своим мнением Болдуин.

Хилария Болдуин является матерью четверых детей. Последний ребёнок появился в семье в мае 2018 года.