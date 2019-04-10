Превратить помещение бывшего цеха в стильный уголок паназиатской кухни. Рассказываем 2 вдохновляющие истории

Одно из самых свежих кафе Минска буквально пару недель назад открылось в полуподвальном помещении. Хозяйка заведения по образованию медик, но всегда мечтала о собственном гастробизнесе. Девушка превратила помещение бывшего цеха в стильный уголок паназиатской кухни.

Юлиана Попека, директор кафе паназиатской кухни:

Мы сносили стены, делали проемы, отдельный вход, воевали немного с жильцами и вот, получился результат.

Не пугает новоиспеченного предпринимателя и то, что в нескольких метрах работают конкуренты, которые также предлагают японские блюда. Между тем, по мнению экспертов, это даже хорошо. Иван Карпенко:

То, что рядом конкурент, в этом нет ничего страшного. Это наоборот ей может сработать только на руку, если она будет хорошо использовать недостатки конкурента.

Однако в погоне за большим успехом главное – не упускать из виду мелочи. Юлиана Попека:

Нужно не две плиты, а три. Где-то ты понимаешь, что в меню забыл указать остроту или забыл внести в программу, что у тебя во всех конструкторах идет овощная смесь.

По примерным прогнозам, такой бизнес отобьется за 2-3 года. Впрочем, процесс можно и ускорить. Юлиана Попека:

Планируем запустить доставку. В ближайший месяц хотелось бы свой фудтрак организовать, принять участие в летних фестивалях.

Еще один новичок минского общепита – двухэтажная кофейня на одной из главных магистралей города. Со слов владельца, у него уже есть готовый бизнес и вопрос прибыли здесь не играет особой роли. Куда важнее – клиентоориентированность. Евгений Малуха, управляющий кофейней:

Мы – кофейня и модное пространство. Наша основная цель – создать такую кофейню, куда могут придти не только минчане и белорусы, но и стилисты и модники. Люди, которые увлекаются вещами и искусством.

Декор планируют обновлять раз в несколько лет, в расписании мастер-классы, а в ближайших планах – провести здесь пресс-конференцию Белорусской Недели моды. Однако в первую очередь сюда приходят за кофе, как и в десятки других похожих заведений. Иван Карпенко:

То, чем грешат очень многие наши рестораторы, они сделают упор на концепцию, на вышколенность персонала, на накрахмаленные скатерти, но совершенно забывают, что люди ходят в заведения в первую очередь поесть и провести время.