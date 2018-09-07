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Сергей Шнуров снял клип к премьере фильма «Гоголь. Страшная месть»

07 сентября 2018 07:26
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В сети появились видео-титры к фильму «Гоголь. Страшная месть».

В основу видеоряда легла композиция, написанная солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. В восьмиминутном клипе под задорный текст главного ньюсмейкера этого года рассказывается история знакомства актёров провинциального театра с новым художественным руководителем, который хочет поставить «Вий» в современной обработке.

На главную роль он планирует поставить своего протеже – «гениального актёра Даниэля Кислицкого». Прежней же «звезде» театра – в исполнении Сергея Бурунова – приходится несладко и он принимает решение мстить взошедшей «звезде».

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт # Звезды

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