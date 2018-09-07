Анастасия Кожевникова уходит из «Виа Гры» в сольное плавание

Поклонники группы «Виа Гра» в печали. Очередной состав претерпевает изменения.

В свободное плавание уходит Анастасия Кожевникова, которая совсем недавно стала женой. Пятилетний контракт певицы истёк в начале сентября, что и послужило поводом для девушки задуматься о сольной карьере.

Однако, фанаты группы подозревают: виной всему запрет продюсера девичьего коллектива на семейную жизнь.

Не прошло и года, как группу покинула Миша Романова, которая вышла замуж за своего возлюбленного, певца Макса Барских, и в начале лета подарила ему первенца.

Создатели группы сплетни о наличие такой строчки в контракте никак не комментируют. Вот только закономерность между супружеством и сольной карьерой с годами становится всё более очевидной.

Солистка группы «ВИА Гра» сыграла свадьбу в Киеве: фотофакт