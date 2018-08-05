Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Сказать, что фитотерапия у нас особенно популярна, наверно, было бы преувеличением. Но кто не ходил в аптеку за ромашкой или, скажем, зверобоем? А настойки боярышника или женьшеня и вовсе способны творить чудеса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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И главное, что основные травы, которыми мы привыкли пользоваться, заготавливают здесь, в стране. Но вот в аптеках все чаще присутствует продукция из стран-соседей. Почему? В травяном вопросе разбиралась Галина Буро.
Антонина Воронцова, смеясь, называет себя ведуньей в восьмом поколении. В один момент осознала, что народные средства рано списывать со счетов, и с тех пор не прекращает учиться уже у природы. Вернувшись на малую родину, организовала в местном клубе (прямо на танцполе) музей лекарственных растений.
Для односельчан здесь настоящая зелёная аптека. Дегустация ароматных сборов – неотъемлемая часть экскурсии.
Антонина Воронцова, заведующая Зборовским сельским домом культуры:
В качестве фиточаёв мы можем употреблять и листья малины, смородины, и ежевики, и черники, и земляники. А в листьях земляники полезных веществ больше чем в ягодах.
Есть в белорусской природе растение и вовсе способное заменить не только фиточаи, но и привычные обывателю завозные китайский и индийский. Кипрей или иван-чай ещё в XIX веке белорусы успешно экспортировали в Европу. В отдельные моменты поставки по объёмам равнялось экспорту пушнины.
Антонина Воронцова:
Он обладает противоопухолевым эффектом.
И кажется, что все эти знания уже канули в лету, их заменили синтетические лекарства. Однако, по данным ПРООН 40 % препаратов в мире всё же растительного происхождения. Насколько люди им доверяют?
В нашей стране заготовка лекарственных трав значительно упала по сравнению с советскими временами. В последние годы аптеки не принимают растения от населения – ужесточился контроль качества сырья, ведь из них делают лекарство. А вдруг травы собраны у дороги? Требуется дорогостоящий анализ на тяжёлые металлы. Людям не выгодно его делать, поэтому на полках только препараты от фармацевтических компаний, которых в Беларуси, как выяснилось, считанные единицы.
Елена Ковалёва, фармацевт аптеки-музея:
Очень маленький ассортимент в Беларуси, наверное, выращивается. Не могу сказать – это уж к производителям. Но представлено мало.
Любопытно, что импортные и отечественные травяные лекарства находятся в одной ценовой категории, даже с учётом затрат на логистику зарубежных товаров. В то же время работники аптеки говорят: спрос населения на лекарственные травы совсем не упал.
Галина Буро, СТВ:
Что мы имеем. На одной чаше весов – всё богатство белорусских лугов. На другой – цифры статистики. Сегодня в стране заготавливается лишь 5 % от возможного объёма лекарственных трав. Самое интересное, что, вопреки законам физики, перевешивает вторая чаша. Отсюда вопрос: почему в Беларуси не используется потенциал, который просто растёт под ногами?
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