Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Сказать, что фитотерапия у нас особенно популярна, наверно, было бы преувеличением. Но кто не ходил в аптеку за ромашкой или, скажем, зверобоем? А настойки боярышника или женьшеня и вовсе способны творить чудеса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

И главное, что основные травы, которыми мы привыкли пользоваться, заготавливают здесь, в стране. Но вот в аптеках все чаще присутствует продукция из стран-соседей. Почему? В травяном вопросе разбиралась Галина Буро.

Антонина Воронцова, смеясь, называет себя ведуньей в восьмом поколении. В один момент осознала, что народные средства рано списывать со счетов, и с тех пор не прекращает учиться уже у природы. Вернувшись на малую родину, организовала в местном клубе (прямо на танцполе) музей лекарственных растений. Для односельчан здесь настоящая зелёная аптека. Дегустация ароматных сборов – неотъемлемая часть экскурсии.

Антонина Воронцова, заведующая Зборовским сельским домом культуры:

В качестве фиточаёв мы можем употреблять и листья малины, смородины, и ежевики, и черники, и земляники. А в листьях земляники полезных веществ больше чем в ягодах.

Есть в белорусской природе растение и вовсе способное заменить не только фиточаи, но и привычные обывателю завозные китайский и индийский. Кипрей или иван-чай ещё в XIX веке белорусы успешно экспортировали в Европу. В отдельные моменты поставки по объёмам равнялось экспорту пушнины.

Антонина Воронцова:

Он обладает противоопухолевым эффектом.

И кажется, что все эти знания уже канули в лету, их заменили синтетические лекарства. Однако, по данным ПРООН 40 % препаратов в мире всё же растительного происхождения. Насколько люди им доверяют?

В нашей стране заготовка лекарственных трав значительно упала по сравнению с советскими временами. В последние годы аптеки не принимают растения от населения – ужесточился контроль качества сырья, ведь из них делают лекарство. А вдруг травы собраны у дороги? Требуется дорогостоящий анализ на тяжёлые металлы. Людям не выгодно его делать, поэтому на полках только препараты от фармацевтических компаний, которых в Беларуси, как выяснилось, считанные единицы.

Елена Ковалёва, фармацевт аптеки-музея:

Очень маленький ассортимент в Беларуси, наверное, выращивается. Не могу сказать – это уж к производителям. Но представлено мало.

Любопытно, что импортные и отечественные травяные лекарства находятся в одной ценовой категории, даже с учётом затрат на логистику зарубежных товаров. В то же время работники аптеки говорят: спрос населения на лекарственные травы совсем не упал.