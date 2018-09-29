Чёрная редька и медленный счёт. 9 советов, как справиться с кашлем

При этом воздушный поток выходит со скоростью ураганного ветра.

Будь здоров и не кашляй! Так часто говорим мы. Но даже здоровый человек кашляет около десятка раз в день, просто рефлекторно прочищая горло. В этом и смысл кашля – выносить всё, что засоряет дыхательные пути: раздражающий дым, попавшую воду, мокроту.

Жанна Колядич, врач-оториноларинголог: Можно пользоваться растворами ромашки, тысячелистника, использовать щелочные минеральные воды. Банальное тепло: тёплое питьё, согревание ног будут более эффективными, чем какие-то специальные препараты от кашля. Очень хорошо пользоваться сиропами противокашлевыми растительного происхождения.

Самое простое, что можно сделать до визита – ингаляции.

Кашель – симптом целого ряда заболеваний, и не обязательно вирусных. Поэтому причину нужно выяснять у врача.

Что не делать при кашле:

Не принимайте самостоятельно лекарства. В зависимости от причины кашля препараты будут разные. Вы можете принять средства с противоположным эффектом. Антибиотики при кашле принимают только, если простуда привела к бактериальным осложнениям. Против вирусной инфекции антибиотики малоэффективны.

Не принимайте их без назначения врача.

Не пользуйтесь всеми народными средствами подряд. Например, при повышенной температуре нельзя дышать над горячим паром. При сильном воспалении в горле могут повредить даже ингаляции с эвкалиптом – он ещё больше раздражит горло.

Ночью кашель усиливается – не спите на ровной поверхности, так лёгкие заполняются слизью. Кашель будет меньше беспокоить, если под верхнюю часть тела подложить несколько больших подушек, чтобы грудь и голова были приподняты.