От 45 до 410 дней. Сколько длится декретный отпуск в разных странах?

Продолжительность декретного отпуска разнится от страны к стране. Где матерям можно посочувствовать, а где – позавидовать? Сейчас узнаем. Объединенные Арабские Эмираты От 45 до 90 дней. Время, которое даётся матери на отдых и возможность побыть вместе с ребёнком, зависит от специфики работы, которой занимается женщина. Если она трудится в частном секторе, то получает право на 45 дней, включая дородовой период. Если женщина занимает должность в правительстве, то 90 дней. Индия От 84 до 182 дней. В Индии размер отдыха зависит от того, какой ребёнок в семье. Если первый или второй, то женщина может не ходить на работу 182 дня. Начиная с третьего ребёнка, отпуск сокращается до 84 дней. Исландия 90 дней. После рождения первого ребёнка право на отдых имеет только мать малыша. Начиная со второго ребёнка, отпуск делится так: 3 месяца отдыхает мать, 3 месяца – отец, 3 месяца делятся между родителями по их желанию.

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Китай От 90 до 120 дней. Длительность отдыха зависит от возраста женщины. Чем она старше – тем больше времени предоставляется на восстановление сил. К слову, отцы тоже могут взять себе отпуск. Франция 112 дней. Женщина сама распределяет свой отпуск на до и после родов. Стандартный вариант – по два месяца. Однако большинство француженок предпочитают больше отдыха оставлять на потом. Впрочем, после 36 недели беременности женщин отправляют отдыхать принудительно. В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года

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Португалия 120 дней. Четыре месяца отдыха предоставляются женщинам. А отцов заставляют пять дней провести с семьёй. Если откажутся и захотят пойти на работу, то придётся платить штраф. Казахстан От 126 до 140 дней. Время отдыха увеличивается, если были осложнения при родах, а также при появлении на свет двух и более детей. Можно взять отпуск до наступления ребёнку 3 лет, однако пособие выплачиваться не будет. Россия 140 дней. После декретного отпуска женщина может уйти в отпуск по уходу за ребёнком, пока ему не исполнится 1,5 года. В это время выплачивается 40% зарплаты. Затем можно отдыхать ещё 1,5 года, но уже без оплаты и зачисления в трудовой стаж.

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Финляндия Продолжительность отпуска: 161 день матери и 56 дней отцу. Семья со средним достатком предпочитает не оставаться дома с ребёнком и выходить на работу, поскольку пособие довольно невысокое. Малыша можно бесплатно отдать в детское дошкольное учреждение или прибегнуть к помощи государственной няни. Швеция 240 дней. Родители могут по своему усмотрению разделить время ухода за ребёнком, но 60 дней обязан отдохнуть отец, в противном случае они пропадают. Для матери предназначается 180 дней.

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