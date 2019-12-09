От 45 до 410 дней. Сколько длится декретный отпуск в разных странах?
Продолжительность декретного отпуска разнится от страны к стране. Где матерям можно посочувствовать, а где – позавидовать? Сейчас узнаем.
Объединенные Арабские Эмираты
От 45 до 90 дней. Время, которое даётся матери на отдых и возможность побыть вместе с ребёнком, зависит от специфики работы, которой занимается женщина. Если она трудится в частном секторе, то получает право на 45 дней, включая дородовой период. Если женщина занимает должность в правительстве, то 90 дней.
Индия
От 84 до 182 дней. В Индии размер отдыха зависит от того, какой ребёнок в семье. Если первый или второй, то женщина может не ходить на работу 182 дня. Начиная с третьего ребёнка, отпуск сокращается до 84 дней.
Исландия
90 дней. После рождения первого ребёнка право на отдых имеет только мать малыша. Начиная со второго ребёнка, отпуск делится так: 3 месяца отдыхает мать, 3 месяца – отец, 3 месяца делятся между родителями по их желанию.
Китай
От 90 до 120 дней. Длительность отдыха зависит от возраста женщины. Чем она старше – тем больше времени предоставляется на восстановление сил. К слову, отцы тоже могут взять себе отпуск.
Франция
112 дней. Женщина сама распределяет свой отпуск на до и после родов. Стандартный вариант – по два месяца. Однако большинство француженок предпочитают больше отдыха оставлять на потом. Впрочем, после 36 недели беременности женщин отправляют отдыхать принудительно.
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Португалия
120 дней. Четыре месяца отдыха предоставляются женщинам. А отцов заставляют пять дней провести с семьёй. Если откажутся и захотят пойти на работу, то придётся платить штраф.
Казахстан
От 126 до 140 дней. Время отдыха увеличивается, если были осложнения при родах, а также при появлении на свет двух и более детей. Можно взять отпуск до наступления ребёнку 3 лет, однако пособие выплачиваться не будет.
Россия
140 дней. После декретного отпуска женщина может уйти в отпуск по уходу за ребёнком, пока ему не исполнится 1,5 года. В это время выплачивается 40% зарплаты. Затем можно отдыхать ещё 1,5 года, но уже без оплаты и зачисления в трудовой стаж.
Финляндия
Продолжительность отпуска: 161 день матери и 56 дней отцу. Семья со средним достатком предпочитает не оставаться дома с ребёнком и выходить на работу, поскольку пособие довольно невысокое. Малыша можно бесплатно отдать в детское дошкольное учреждение или прибегнуть к помощи государственной няни.
Швеция
240 дней. Родители могут по своему усмотрению разделить время ухода за ребёнком, но 60 дней обязан отдохнуть отец, в противном случае они пропадают. Для матери предназначается 180 дней.
Великобритания
365 дней. Родители могут разделить отпуск, но 14 дней после родов женщина обязана отдохнуть. Начиная с седьмого месяца беременности, британка может прекратить ходить на работу, но это время отнимется от общего декретного отпуска. Кроме того, во время беременности и в течение года после неё женщина бесплатно пользуется услугами стоматолога и бесплатно получает необходимые медикаменты по рецепту.
Германия
365 дней. Отпуск оплачивается год, затем ещё два года можно просто отдыхать, если в семье достаточно денег. Кроме того, есть ещё денежное пособие на ребёнка, которое выплачивается до наступления его совершеннолетия. Если юный немец учится, то пособие выплачивается до 25 лет.
Хорватия
410 дней. Пока ребёнку не исполнится полгода, мать получает 100% зарплаты. Далее на уход за ребёнком выделяется 300-450 долларов в месяц.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, сколько времени люди работали в разные эпохи.
Больше всего – в середине 19 века (здесь подробнее).