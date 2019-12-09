Последний совместный рейс отца и сына. Тёплое фото двух пилотов

Отец и сын в последний раз вместе пилотировали самолёт. Старшему мужчине пришла пора уходить на пенсию после 41 года работы.
Пользователь Reddit поделился фотографией, на которой запечатлены два лётчика. Автор публикации пояснил, что это последний их совместный рейс, поскольку отец другого пилота уходит на пенсию.
Парень встретил стюардессу через 15 лет. Он изменился, а она – нет
Фото: reddit.com/user/gangbangkang
В комментариях пользователи порадовались тому, насколько хорошие отношения у отца и сына, а также предположили, что старший мужчина горд, что его ребёнок продолжает династию пилотов.
Несколько месяцев назад мы показывали фотографию, на которой запечатлены внук и дед.
Старший родственник был врачом, и младший решил пойти по его стопам – подробнее здесь.