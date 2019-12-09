Последний совместный рейс отца и сына. Тёплое фото двух пилотов

Отец и сын в последний раз вместе пилотировали самолёт. Старшему мужчине пришла пора уходить на пенсию после 41 года работы.

Пользователь Reddit поделился фотографией, на которой запечатлены два лётчика. Автор публикации пояснил, что это последний их совместный рейс, поскольку отец другого пилота уходит на пенсию.

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