От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?

Про работу есть много разных высказываний. Для кого-то работа – любимое дело, которому хочется посвятить себя. А кто-то считает часы, желая поскорее вырваться на свободу. У кого-то есть собственный бизнес, а кто-то работает по найму. Поскольку большая часть людей всё-таки трудится «на дядю», в ряде стран власть думает над тем, как дать работникам больше возможностей для отдыха и самореализации, но не в ущерб работе. Пробуются различные варианты, в числе которых шестичасовой рабочий день и четырёхдневная рабочая неделя. На фоне этих позитивных мыслей мы решили выяснить, как много работали люди в разные времена. И начнём мы прямо с каменного века. Европа каменного века Как сообщает MSN, обычный охотник-собиратель трудился три-пять часов в день, 365 дней в году. В общем, отпуск не предусмотрен, хотя можно было взять выходной, если требовалось провести похороны или иной ритуал. Свободное время люди каменного века тратили на искусство, создание орудий труда и так далее.

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Древний Египет Простые рабочие (не рабы) трудились по восемь часов 131 день в году. В рабочий день включался час на обед. Неделя состояла из 10 дней – восемь рабочих и две выходных. Однако они не трудились много дней подряд, на каждые 50 дней приходилось 32 выходных. В свободное время жители Египта шили одежду, изготавливали алкоголь и отмечали религиозные праздники.

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Израиль, 100 лет до нашей эры Обычный фермер занимался сельскохозяйственной работой около восьми часов в сутки, но с перерывами. Вставали фермеры с рассветом и ложились спать с закатом. Разумеется, у них были перерывы на приём пищи, а также днём отводилось 3 часа на молитву. Трудились по 296 дней в году. Работать по субботам и в религиозные праздники запрещалось.

Фото: pixabay.com

Римская империя Ремесленник работал по шесть часов 185 дней в году. Рабы трудились сутками, а свободные люди начинали рабочий день в 6 утра и заканчивали к полудню. Поскольку в те времена нередко проводились различные праздники, у людей было много выходных. Свободное время римляне тратили на походы в баню, смотрели гонки на колесницах и гладиаторские бои. От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах

Фото: pixabay.com

Средневековая Англия Крестьяне трудились по восемь часов 150 дней в году. Больше они работали в тёплое время года, а зимой крестьяне большую часть времени отдыхали. Выходные дни были по воскресеньям. В свободное время англичане ходили в церковь, на танцы, слушали музыку, смотрели представления и принимали участие в спортивных состязаниях.

Фото: instagram.com/wor1dexp1orer

Ацтекская империя Работали по девять часов 274 дня в году. Обычно они трудились по четыре дня, отдыхая каждый пятый. Год состоял из 18 месяцев, длившихся по 20 дней. В начале каждого месяца устраивался фестиваль. В свободное время ацтеки любили ходить по рынкам. Также проводились различные ритуалы.

Фото: instagram.com/guide_in_mexico_irina

Франция 17 века Среднестатистический рабочий трудился по 12 часов 185 дней в году. Из этих 12 часов два были отведены на обед, во время которого разрешалось вздремнуть. В свободное время французы прогуливались, посещали выставки, ходили в театры. А ещё рожали детей, очень много по тем временам. Демографический взрыв не случился только потому, что была крайне высокая детская смертность.

Фото: instagram.com/margaryta_ziegler

Англия середины 18 века Не имевший квалификации рабочий трудился по 11 часов 208 дней в году. Отдыхали по воскресениям, а некоторые ещё и по понедельникам. В свободное время англичане любили играть в футбол и в карточные игры.

Фото: pixabay.com

Англия середины 19 века Фабричный рабочий находился у станка по 16 часов 311 дней в году. Огромное количество дешёвой рабочей силы и отсутствие должного регулирования в сфере прав человека приводило к тому, что наниматели могли диктовать практически любые условия. Большинство праздников были отменены, и у рабочих оставался только один выходной – воскресенье. Отпуск был не предусмотрен, а дополнительные выходные приходились на Рождество и Страстную пятницу.

Фото: instagram.com/english_theatre

Америка середины 20 века Фабричный рабочий трудился по восемь часов 243 дня в году. Снижением рабочего дня и увеличением количества выходных люди обязаны профсоюзам и госрегулированию. Важный вклад внёс и Генри Форд, который обнаружил, что его работники показывают большую эффективность, работая по 40 часов вместо 48 часов в неделю. Так что у людей появился второй выходной в неделю. Вскоре был одобрен и 10-дневный отпуск. В свободное время американцы ходили в кино, их завлекали не только фильмами, но и бесплатной едой. Люди играли в «монополию», слушали радио. Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран

Фото: pixabay.com

Китай 21 века Технический работник трудится по 10 часов 297 дней в году. Хотя законом предусмотрена 44-часовая рабочая неделя, местами действует график «996» – рабочий день начинается в 9:00, заканчивается в 21:00 и рабочая неделя составляет 6 дней. В свободное время китайцы любят путешествовать, петь в караоке, играть в компьютерные игры или в игры на телефоне.

Фото: pixabay.com

Нидерланды 21 века Жители Нидерландов могут похвастаться самой короткой рабочей неделей в мире. Офисные работники трудятся по 5,8 часа 234 дня в году. Также в обязательном порядке люди должны ходить в отпуск продолжительностью не менее 20 дней (не обязательно подряд). В свободное время местные жители предпочитают кататься на велосипедах, ходить в спортзал. В отпуске любят ездить в жаркие страны.

Фото: pixabay.com

Америка 21 века Офисный работник занимается трудовой деятельностью по 6,9 часа 239 дней в году. Отпуск в среднем составляет около 12 дней. Вообще, законодательство США не обязывает работодателей предоставлять своим сотрудникам отпуск. Хотя бытует мнение, что американцы заядлые туристы, на самом деле менее 50% жителей США выезжают в другие страны. Люди предпочитают полежать на местных пляжах и побывать в местных парках. А вот уже после выхода на пенсию действительно хотят посмотреть на другие страны.