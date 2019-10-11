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От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?

11 октября 2019 10:53
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Про работу есть много разных высказываний. Для кого-то работа – любимое дело, которому хочется посвятить себя. А кто-то считает часы, желая поскорее вырваться на свободу. У кого-то есть собственный бизнес, а кто-то работает по найму.

Поскольку большая часть людей всё-таки трудится «на дядю», в ряде стран власть думает над тем, как дать работникам больше возможностей для отдыха и самореализации, но не в ущерб работе. Пробуются различные варианты, в числе которых шестичасовой рабочий день и четырёхдневная рабочая неделя.

На фоне этих позитивных мыслей мы решили выяснить, как много работали люди в разные времена. И начнём мы прямо с каменного века.

Европа каменного века

Как сообщает MSN, обычный охотник-собиратель трудился три-пять часов в день, 365 дней в году. В общем, отпуск не предусмотрен, хотя можно было взять выходной, если требовалось провести похороны или иной ритуал. Свободное время люди каменного века тратили на искусство, создание орудий труда и так далее.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-1

Фото: pixabay.com

Древний Египет

Простые рабочие (не рабы) трудились по восемь часов 131 день в году. В рабочий день включался час на обед. Неделя состояла из 10 дней – восемь рабочих и две выходных. Однако они не трудились много дней подряд, на каждые 50 дней приходилось 32 выходных. В свободное время жители Египта шили одежду, изготавливали алкоголь и отмечали религиозные праздники.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-4

Фото: pixabay.com

Израиль, 100 лет до нашей эры

Обычный фермер занимался сельскохозяйственной работой около восьми часов в сутки, но с перерывами. Вставали фермеры с рассветом и ложились спать с закатом. Разумеется, у них были перерывы на приём пищи, а также днём отводилось 3 часа на молитву. Трудились по 296 дней в году. Работать по субботам и в религиозные праздники запрещалось.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-7

Фото: pixabay.com

Римская империя

Ремесленник работал по шесть часов 185 дней в году. Рабы трудились сутками, а свободные люди начинали рабочий день в 6 утра и заканчивали к полудню. Поскольку в те времена нередко проводились различные праздники, у людей было много выходных. Свободное время римляне тратили на походы в баню, смотрели гонки на колесницах и гладиаторские бои.

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От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-10

Фото: pixabay.com

Средневековая Англия

Крестьяне трудились по восемь часов 150 дней в году. Больше они работали в тёплое время года, а зимой крестьяне большую часть времени отдыхали. Выходные дни были по воскресеньям. В свободное время англичане ходили в церковь, на танцы, слушали музыку, смотрели представления и принимали участие в спортивных состязаниях.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-13

Фото: instagram.com/wor1dexp1orer

Ацтекская империя

Работали по девять часов 274 дня в году. Обычно они трудились по четыре дня, отдыхая каждый пятый. Год состоял из 18 месяцев, длившихся по 20 дней. В начале каждого месяца устраивался фестиваль. В свободное время ацтеки любили ходить по рынкам. Также проводились различные ритуалы.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-16

Фото: instagram.com/guide_in_mexico_irina

Франция 17 века

Среднестатистический рабочий трудился по 12 часов 185 дней в году. Из этих 12 часов два были отведены на обед, во время которого разрешалось вздремнуть. В свободное время французы прогуливались, посещали выставки, ходили в театры. А ещё рожали детей, очень много по тем временам. Демографический взрыв не случился только потому, что была крайне высокая детская смертность.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-19

Фото: instagram.com/margaryta_ziegler

Англия середины 18 века

Не имевший квалификации рабочий трудился по 11 часов 208 дней в году. Отдыхали по воскресениям, а некоторые ещё и по понедельникам. В свободное время англичане любили играть в футбол и в карточные игры.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-22

Фото: pixabay.com

Англия середины 19 века

Фабричный рабочий находился у станка по 16 часов 311 дней в году. Огромное количество дешёвой рабочей силы и отсутствие должного регулирования в сфере прав человека приводило к тому, что наниматели могли диктовать практически любые условия. Большинство праздников были отменены, и у рабочих оставался только один выходной – воскресенье. Отпуск был не предусмотрен, а дополнительные выходные приходились на Рождество и Страстную пятницу.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-25

Фото: instagram.com/english_theatre

Америка середины 20 века

Фабричный рабочий трудился по восемь часов 243 дня в году. Снижением рабочего дня и увеличением количества выходных люди обязаны профсоюзам и госрегулированию. Важный вклад внёс и Генри Форд, который обнаружил, что его работники показывают большую эффективность, работая по 40 часов вместо 48 часов в неделю. Так что у людей появился второй выходной в неделю. Вскоре был одобрен и 10-дневный отпуск. В свободное время американцы ходили в кино, их завлекали не только фильмами, но и бесплатной едой. Люди играли в «монополию», слушали радио.

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От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-28

Фото: pixabay.com

Китай 21 века

Технический работник трудится по 10 часов 297 дней в году. Хотя законом предусмотрена 44-часовая рабочая неделя, местами действует график «996» – рабочий день начинается в 9:00, заканчивается в 21:00 и рабочая неделя составляет 6 дней. В свободное время китайцы любят путешествовать, петь в караоке, играть в компьютерные игры или в игры на телефоне.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-31

Фото: pixabay.com

Нидерланды 21 века

Жители Нидерландов могут похвастаться самой короткой рабочей неделей в мире. Офисные работники трудятся по 5,8 часа 234 дня в году. Также в обязательном порядке люди должны ходить в отпуск продолжительностью не менее 20 дней (не обязательно подряд). В свободное время местные жители предпочитают кататься на велосипедах, ходить в спортзал. В отпуске любят ездить в жаркие страны.

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-34

Фото: pixabay.com

Америка 21 века

Офисный работник занимается трудовой деятельностью по 6,9 часа 239 дней в году. Отпуск в среднем составляет около 12 дней. Вообще, законодательство США не обязывает работодателей предоставлять своим сотрудникам отпуск. Хотя бытует мнение, что американцы заядлые туристы, на самом деле менее 50% жителей США выезжают в другие страны. Люди предпочитают полежать на местных пляжах и побывать в местных парках. А вот уже после выхода на пенсию действительно хотят посмотреть на другие страны. 

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?-37

Фото: pixabay.com

# История # калейдоскоп

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