От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю

В первой половине недели благодаря формированию над страной области повышенного атмосферного давления осадки ненадолго прекратятся. В холодной воздушной массе по ночам температура воздуха будет понижаться до 0..-5, местами ожидается +1..+5. В отдельных районах не исключен туман и слабый гололед, на дорогах гололедица. В дневное время термометры будут показывать от +4 до +12.

Во второй половине недели североатлантические циклоны вновь завладеют инициативой. Они начнут выносить в пределы Беларуси теплые воздушные массы атлантического происхождения. Температура воздуха повысится. По ночам прогнозируется в основном +2..+10. Днем термометры покажут от +8 до +14. В южных и западных регионах температура будет повышаться до +15..+17. Однако повышение температуры будет сопровождаться периодическими дождями и порывистым ветром. А в ночные и утренние часы не обойдется без тумана.

Подробный прогноз по областям страны: