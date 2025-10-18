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От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю

18 октября 2025 17:05
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

В первой половине недели благодаря формированию над страной области повышенного атмосферного давления осадки ненадолго прекратятся. В холодной воздушной массе по ночам температура воздуха будет понижаться до  0..-5, местами ожидается +1..+5. В отдельных районах не исключен туман и слабый гололед, на дорогах гололедица. В дневное время термометры будут показывать от +4 до +12.

Во второй половине недели североатлантические циклоны вновь завладеют инициативой. Они начнут выносить в пределы Беларуси теплые воздушные массы атлантического происхождения. Температура воздуха повысится. По ночам прогнозируется в основном +2..+10. Днем термометры покажут от +8 до +14. В южных и западных регионах температура будет повышаться до +15..+17. Однако повышение температуры будет сопровождаться периодическими дождями и порывистым ветром. А в ночные и утренние часы не обойдется без тумана. 

Подробный прогноз по областям страны:

От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +4 до +12 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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