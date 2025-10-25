В Риме +21, а в Вильнюсе +8 с дождём – погода в Европе на неделю

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В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +11 градусов. В Вене +13, пройдет кратковременный дождь. В Риме ожидается +21. В Мадриде +17. В испанской столице облачно с прояснениями.

В Болгарии, в дневные часы столбики термометров покажут +17. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +18. +22 будет отмечено в Афинах.