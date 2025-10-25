В Риме +21, а в Вильнюсе +8 с дождём – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +11 градусов. В Вене +13, пройдет кратковременный дождь. В Риме ожидается +21. В Мадриде +17. В испанской столице облачно с прояснениями.
В Болгарии, в дневные часы столбики термометров покажут +17. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +18. +22 будет отмечено в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +7 в дневные часы, пройдет кратковременный дождь. В Вильнюсе +8, также пройдет дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +11. +14 в Киеве, переменная облачность, без существенных осадков. В Москве +9.