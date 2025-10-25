От 0 до +13 с дождями и порывистым ветром – прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Преобладающие влияние на погоду в Беларуси будут оказывать атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, распространяющиеся с северо-запада Европы, что приведет к очередному понижению температурного режима. Ожидаются осадки в основном в виде дождя. В отдельных районах будет отмечаться сильный порывистый ветер.

Во второй половине недели влияние атмосферных фронтов ослабеет, дожди станут менее интенсивными, примут локальный и кратковременный характер. В ночные и утренние часы не обойдется без тумана и слабого гололеда. Вместе с тем по ночам температура воздуха будет понижаться до +1 – -7. При прояснениях от 0 до -3, дневные максимумы составят от +4 до +13.

Подробный прогноз по областям страны: