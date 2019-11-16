Остерегайтесь этих людей. Пять признаков токсичного человека

В нашу эпоху информационных технологий мало кто не слышал о так называемых «токсичных людях». И всё-таки мы решили на всякий случай тоже об этом рассказать, вдруг это кому-то поможет задуматься о причинах своего постоянного плохого настроения и выяснить, что подозреваемым в данной проблеме является знакомый. Токсичный человек внешне ничем себя не выдаёт. Чтобы осознать его опасность, нужно вступить в диалог. Если после непродолжительной беседы вас начали посещать мысли о совершении преступления – а именно о посягательстве на свою или чужую жизнь – значит с собеседником что-то не так. Итак, какими особенностями обладают токсичные люди? Любят критиковать Если ваш друг или подруга постоянно указывает вам на ваши ошибки, то это первый звоночек. Все мы иногда критикуем, но если человек регулярно говорит о ваших неправильных поступках, мыслях, хобби, стиле жизни и так далее, самое время понять – друг оказался вдруг… и прислушаться к классику. «Держись подальше от людей, которые глумятся над твоими устремлениями. Маленькие люди всегда делают это, в то время как великие люди всегда дают тебе почувствовать, что и ты тоже можешь стать великим», – Марк Твен.

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Невежливы с персоналом обслуживания Не зря считается, что в целях проверки потенциальной второй половинки нужно сходить вместе в кафе. Если парень или девушка хамит официанту, ругается с другими посетителями или тыкает пальцем в уборщика, говоря о его низкой квалификации, то самое время пожелать всего наилучшего и откланяться. Уважающий себя человек никогда не опустится до поднятия своей самооценки путём унижения кого-либо. «Ничто не обходится нам так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость», – Мигель де Сервантес. Являются жертвами Есть простой тест дошкольников 3 и 5 лет. Им даётся картинка, на которой мальчик бежал и ударился о скамейку. Трёхлетние дети говорят, что виновата скамейка, ведь она не увернулась. Пятилетние дети говорят, что виноват мальчик, ведь это он не смотрел, куда бежал. Токсичные люди и в пятьдесят лет говорят, что виноваты обстоятельства. И все вокруг плохие, только вот она/он хорошая/ий. Если человек не способен сказать, что он был неправ, разве на него можно положиться? «Трусость всегда стремится переложить ответственность на кого-нибудь другого», – Хулио Кортасар. Синдром «жертвы»: какие признаки и как это побороть Врут и не краснеют Старый добрый Грегори Хаус не раз утверждал, что все люди врут. Пожалуй, да. Однако есть разница между обычным враньём и патологической ложью. В первом случае человек может недоговаривать что-то или врать «я сегодня занят», поскольку ему не хочется никуда идти, а отказываться неудобно. Во втором случае человек лжёт, потому что ему это нравится. Или потому, что иначе он просто не может. В 2005 году проводилось исследование, которое показало, что у патологических врунов даже мозг отличается. «Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая», – Антон Чехов.

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