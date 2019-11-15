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Работник зоопарка подружился с леопардом, уволился – а животное затосковало. Пришлось взять его домой

15 ноября 2019 14:53
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Работник зоопарка подружился с леопардом и забрал его домой после увольнения.  

30-летний Александр Волков оставил работу в зоопарке Пензы. Будучи сотрудником мужчина около года заботился о леопарде по кличке Цезарь.  

Работник зоопарка подружился с леопардом, уволился – а животное затосковало. Пришлось взять его домой-1

После увольнения животное начало тосковать по своему другу – отказывалось от еды и воды, поэтому было принято решение, что Александр заберет Цезаря. Он переехал в дом мужчины.  

Александр рассказывает, что у Цезаря есть своя комната.  

«Главная сложность в содержании такого животного дома заключается в понимании того, что это – дикий хищник. Поэтому я должен быть реалистом и понимать, что Цезарь довольно опасен, а не просто друг. Я несу ответственность не только за Цезаря, но и за людей, живущих поблизости».  

Работник зоопарка подружился с леопардом, уволился – а животное затосковало. Пришлось взять его домой-4

У человека и его питомца много взаимопонимания. Леопард очень игривый и даже иногда может поцарапать друга.  

«Моя семья была очень удивлена и ошеломлена, когда я принял его. Они все понимают, что я справляюсь с ним. Он на самом деле не просто домашнее животное, а член семьи».  

Однако Александр настаивает на том, что дикие животное не должны жить в неволе.  

Работник зоопарка подружился с леопардом, уволился – а животное затосковало. Пришлось взять его домой-7

«Но я понял, что Цезарь не выживет без моей помощи, поэтому мне пришлось взять его».  

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных (смотрите здесь). 

Источник: Daily Mail   

# Человек и животные # калейдоскоп

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