Работник зоопарка подружился с леопардом, уволился – а животное затосковало. Пришлось взять его домой

30-летний Александр Волков оставил работу в зоопарке Пензы. Будучи сотрудником мужчина около года заботился о леопарде по кличке Цезарь.

Работник зоопарка подружился с леопардом и забрал его домой после увольнения.

После увольнения животное начало тосковать по своему другу – отказывалось от еды и воды, поэтому было принято решение, что Александр заберет Цезаря. Он переехал в дом мужчины.

Александр рассказывает, что у Цезаря есть своя комната.

«Главная сложность в содержании такого животного дома заключается в понимании того, что это – дикий хищник. Поэтому я должен быть реалистом и понимать, что Цезарь довольно опасен, а не просто друг. Я несу ответственность не только за Цезаря, но и за людей, живущих поблизости».