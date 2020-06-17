Почему жжётся крапива? Объясняем в двух словах

Кто не обжигался крапивой хотя бы раз? Наверное, только такой человек, в пределах досягаемости которого попросту не растёт крапива. Мы решили узнать, почему же это растение вызывает такие неприятные ощущения при прикосновении.

Крапива покрыта тонкими волосками, которые напоминают медицинскую ампулу. Кстати, в переводе с латинского эти волоски переводятся как «жгу». Так вот, внутри «ампул» содержатся гистамин, холин и муравьиная кислота.

Первый компонент в основном безобиден, второй – полезен для здоровья и также называется «Витамин В4», а вот третий – то самое, что вызывает боль. Когда человек прикасается к крапиве, хрупкие волоски растения мгновенно ломаются, становятся острыми и разрезают кожу, после чего указанные выше компоненты попадают в ранку.