Жена Виктора Проскурина назвала причину смерти актёра

Новости России. Супруга актёра Виктора Проскурина назвала причину его смерти.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Комсомольскую правду», у артиста была хроническая обструктивная болезнь лёгких.
«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», – сказала Ирина Хонда.
Женщина добавила, что не знает, как у Проскурина появилась эта болезнь. Хонда предположила, что ХОБЛ могла возникнуть на почве курения.
«Лёгкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать», – описала болезнь Хонда.
У Виктора был обнаружен рак, но он не является причиной смерти. По словам Ирины, у актёра не было коронавируса. Когда артист был госпитализирован, его подключили к аппарату ИВЛ. Супруга Проскурина уточнила, что это продлило её мужу жизнь.
«Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью», – объяснила Хонда.
Напомним, актёр Виктор Проскурин ушёл из жизни 30 июня. Он известен по ролям в кинокартинах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана» (здесь подробнее).