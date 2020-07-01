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Жена Виктора Проскурина назвала причину смерти актёра

01 июля 2020 12:12
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Новости России. Супруга актёра Виктора Проскурина назвала причину его смерти.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Комсомольскую правду», у артиста была хроническая обструктивная болезнь лёгких.

«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», – сказала Ирина Хонда.

Женщина добавила, что не знает, как у Проскурина появилась эта болезнь. Хонда предположила, что ХОБЛ могла возникнуть на почве курения.

«Лёгкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать», – описала болезнь Хонда.

У Виктора был обнаружен рак, но он не является причиной смерти. По словам Ирины, у актёра не было коронавируса. Когда артист был госпитализирован, его подключили к аппарату ИВЛ. Супруга Проскурина уточнила, что это продлило её мужу жизнь.

«Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью», – объяснила Хонда.

Напомним, актёр Виктор Проскурин ушёл из жизни 30 июня. Он известен по ролям в кинокартинах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана» (здесь подробнее). 

# Некролог # калейдоскоп

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