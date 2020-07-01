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«Люблю тебя и скучаю». Мужчина нашёл послание ребёнка отцу и едва сдержал слёзы

01 июля 2020 11:21
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Мужчина нашёл у себя в саду воздушный шарик с посланием. И это послание довело парня до слёз.

Пользователь Reddit рассказал, как однажды нашёл у себя во дворе воздушный шарик. На нём было написано послание ребёнка своему отцу. Когда автор фото читал написанное, он едва сдерживал слёзы.

«Дорогой папа, я люблю тебя и скучаю. Прошлый день рождения оказался каким-то не таким без твоего звонка и поздравлений. Я стараюсь быть сильным и много трудиться, чтобы ты мог мною гордиться», – говорилось в послании.

«Люблю тебя и скучаю». Мужчина нашёл послание ребёнка отцу и едва сдержал слёзы -1

Фото: reddit.com/user/RoronoaTheKilla 

Публикуя фотографию с запиской, пользователь Reddit сказал, что отец ребёнка точно гордится им.

Кстати, ранее отец показал письмо своей дочери. Ребёнок назвал мужчину странным, но папа был счастлив (подробнее здесь).

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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