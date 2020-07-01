«Люблю тебя и скучаю». Мужчина нашёл послание ребёнка отцу и едва сдержал слёзы

Мужчина нашёл у себя в саду воздушный шарик с посланием. И это послание довело парня до слёз.

Пользователь Reddit рассказал, как однажды нашёл у себя во дворе воздушный шарик. На нём было написано послание ребёнка своему отцу. Когда автор фото читал написанное, он едва сдерживал слёзы.

«Дорогой папа, я люблю тебя и скучаю. Прошлый день рождения оказался каким-то не таким без твоего звонка и поздравлений. Я стараюсь быть сильным и много трудиться, чтобы ты мог мною гордиться», – говорилось в послании.