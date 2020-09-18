Пользователь соцсети рассказал, как запоминать свои сны: три простых шага

Пользователь TikTok поделился советом: что делать, чтобы запоминать свои сны. Для этого не нужно ничего сложного, объяснил мужчина в своем видео. Лишь три простых действия.

Фото: скриншот из TikTok-аккаунта lukeentrup

Пока тело отдыхает ночью, разум создает сновидения. Иногда так хочется вспомнить картинку, которую видели во сне. Но это получается далеко не всегда. Йог и тренер по оздоровлению Люк Энтруп рассказал, как это сделать. Итак, первый шаг для запоминания снов – не просто поверить, что вы сможете это сделать, но и проговорить вслух.

Фото: скриншот из TikTok-аккаунта lukeentrup

«Каждый раз перед сном говорите себе: «Сегодня ночью я запомню свой сон».

Фото: скриншот из TikTok-аккаунта lukeentrup

Набрал миллион за сутки. Мужчина записывал «гневные» реакции в TikTok Второе, что необходимо сделать, – завести дневник сновидений. Нужно держать его рядом с кроватью. А, как только проснетесь, утром или среди ночи, – сразу записать сон. И третий, но не менее важный совет, по словам Люка Энтрупа, – пить на ночь как можно больше воды.

Фото: скриншот из TikTok-аккаунта lukeentrup