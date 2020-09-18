Пользователь соцсети рассказал, как запоминать свои сны: три простых шага

Пользователь TikTok поделился советом: что делать, чтобы запоминать свои сны. Для этого не нужно ничего сложного, объяснил мужчина в своем видео. Лишь три простых действия.
Пользователь TikTok поделился советом: что делать, чтобы запоминать свои сны. Для этого не нужно ничего сложного, объяснил мужчина в своем видео. Лишь три простых действия.
Фото: скриншот из TikTok-аккаунта lukeentrup
Пока тело отдыхает ночью, разум создает сновидения. Иногда так хочется вспомнить картинку, которую видели во сне. Но это получается далеко не всегда. Йог и тренер по оздоровлению Люк Энтруп рассказал, как это сделать.
Итак, первый шаг для запоминания снов – не просто поверить, что вы сможете это сделать, но и проговорить вслух.
Фото: скриншот из TikTok-аккаунта lukeentrup
«Каждый раз перед сном говорите себе: «Сегодня ночью я запомню свой сон».
Фото: скриншот из TikTok-аккаунта lukeentrup
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Второе, что необходимо сделать, – завести дневник сновидений. Нужно держать его рядом с кроватью. А, как только проснетесь, утром или среди ночи, – сразу записать сон.
И третий, но не менее важный совет, по словам Люка Энтрупа, – пить на ночь как можно больше воды.
Фото: скриншот из TikTok-аккаунта lukeentrup
«Дело в том, что желание сходить в туалет выведет вас из снов, пока они будут ещё свежими. Не забудьте зафиксировать их в дневнике».
Мужчина также объяснил, что если человек будет вспоминать свои сны, то он сможет получить доступ к информации о подсознании и психике. А некоторым это поможет понять свой внутренний мир.
Видео набрало более 16 тысяч просмотров в TikTok и вызвало активную реакцию пользователей. Подписчики тренера стали пробовать советы на себе. Некоторые даже делились собственными методами.
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