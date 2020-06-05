Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Наверное, мало кто станет отрицать, что в сейчас большинство людей много времени проводит в интернете. Всем нам интересны истории из жизни, картинки с котиками и, конечно, мемы. Без них общение в соцсетях было бы совсем другим.
Мы решили отдать дань уважения людям, которые своими эмоциональными действиями подарили нам мемы. Взгляните, как они выглядят в обычной жизни.
Фильм «Сияние», Шелли Дюваль
Фото: кадр из фильма «Сияние»
Реалити-шоу «Адская кухня», Гордон Рамзи
Фото: кадр из реалити-шоу «Адская кухня»
Фото: instagram.com/gordongram
Фильм «Поцелуй вампира», Николас Кейдж
Фото: кадр из фильма «Поцелуй вампира»
Фото: instagram.com/thehollywoodfan_ca
Фильм «Властелин колец: Братство Кольца», Шон Бин
Фото: кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
Фото: instagram.com/sean_bean_official
Фильм «Мстители», Роберт Дауни-младший
Фото: кадр из фильма «Мстители»
Фото: instagram.com/robertdowneyjr
«Вечернее шоу» с Джеем Лено, Анджелина Джоли
Фото: кадр из выпуска программы «Вечернее шоу»
Фото: SOPA Images / LightRocket via Gett
Фильм «Пятьдесят оттенков серого», Дакота Джонсон
Фото: кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Фото: instagram.com/dakotamayi.fans
Кстати, недавно мы показали знаменитостей в непривычном виде.
Как выглядит актёр из «Игры престолов» в парике и платье – смотрите здесь.