«Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы». Что читают солисты группы «Тяни-Толкай»

Кирилл Клишевич, солист группы «Тяни-Толкай»:

Хочу посоветовать вам одну необычную книжку под названием «Черный лебедь», я последнее время читаю в электронном виде. Это книга американского писателя Нассима Талеба.

Это даже не художественная литература, это, скорее его, размышления о том, что происходит в окружающем нас мире сейчас. Сама по себе теория «Черный лебедь» – это теория о том, как редкие события в мире влияют на каждого конкретного из нас. Так что если вам интересно начать лучше ориентироваться во всех этих событиях, начиная от кризисов и прочих пандемий, то «Черный ледебь» вам в помощь.

Павел Тараймович, солист группы «Тяни-Толкай»:

А у меня все просто, я порекомендую любимую книгу своего детства – «Незнайка на Луне» Николая Носова. Тут все – юмор, приключение, сатира – тут все, что нужно для того, чтобы чтение было интересным, познавательным, поучительным и невозможно было оторваться от книги. Поэтому «Незнайка на Луне», кто не читал, очень рекомендую.

Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:

Я с детства безумно люблю читать. Считаю, что загруза хватает и в жизни, поэтому я читаю только развлекательную литературу, что и вам рекомендую, чтобы расслабиться. Я очень люблю фэнтези. Безумное количество авторов, безумное количество интересных книг, но я вам советую почитать наших отечественных. Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы. Я вам рекомендую Ольгу Громыко, отличный цикл про ведьму Вольху. Очень смешно, чтобы посмеяться, я реально хохотал.

Виталий Радченко – тоже наш парень, к тому же он музыкант и замечательный человек. Вот его книга «Авессалом», уже две книги вошло, это целый цикл. Ее тоже рекомендую к прочтению. Кирилл Клишевич:

Моя дочка перешла во второй класс, так что на лето у нас есть замечательное развеселое чтиво, к примеру, сказки Шарля Перро.