Прямой эфир

«Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы». Что читают солисты группы «Тяни-Толкай»

05 июня 2020 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кирилл Клишевич, солист группы «Тяни-Толкай»:
Хочу посоветовать вам одну необычную книжку под названием «Черный лебедь», я последнее время читаю в электронном виде. Это книга американского писателя Нассима Талеба.

«Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы». Что читают солисты группы «Тяни-Толкай»-1

Это даже не художественная литература, это, скорее его, размышления о том, что происходит в окружающем нас мире сейчас. Сама по себе теория «Черный лебедь» – это теория о том, как редкие события в мире влияют на каждого конкретного из нас. Так что если вам интересно начать лучше ориентироваться во всех этих событиях, начиная от кризисов и прочих пандемий, то «Черный ледебь» вам в помощь.

«Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы». Что читают солисты группы «Тяни-Толкай»-4

Павел Тараймович, солист группы «Тяни-Толкай»:
А у меня все просто, я порекомендую любимую книгу своего детства – «Незнайка на Луне» Николая Носова. Тут все – юмор, приключение, сатира – тут все, что нужно для того, чтобы чтение было интересным, познавательным, поучительным и невозможно было оторваться от книги. Поэтому «Незнайка на Луне», кто не читал, очень рекомендую.

«Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы». Что читают солисты группы «Тяни-Толкай»-7

Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:
Я с детства безумно люблю читать. Считаю, что загруза хватает и в жизни, поэтому я читаю только развлекательную литературу, что и вам рекомендую, чтобы расслабиться. Я очень люблю фэнтези. Безумное количество авторов, безумное количество интересных книг, но я вам советую почитать наших отечественных. Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы. Я вам рекомендую Ольгу Громыко, отличный цикл про ведьму Вольху. Очень смешно, чтобы посмеяться, я реально хохотал.

«Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы». Что читают солисты группы «Тяни-Толкай»-10

Виталий Радченко – тоже наш парень, к тому же он музыкант и замечательный человек. Вот его книга «Авессалом», уже две книги вошло, это целый цикл. Ее тоже рекомендую к прочтению.

Кирилл Клишевич:
Моя дочка перешла во второй класс, так что на лето у нас есть замечательное развеселое чтиво, к примеру, сказки Шарля Перро.

«Я очень горжусь, что у нас в Беларуси есть свои фэнтези-авторы». Что читают солисты группы «Тяни-Толкай»-13

Наша любимая с Ксюшей книжка. Очень рекомендую: и весело, и полезно. Так что читайте, умным быть модно!

# Книги # калейдоскоп # Кирилл Клишевич # Павел Тараймович # Павел Клышевский # Фотофакт # Белорусская литература

Другие новости рубрики

Все новости
Поберечь спину и уделить время близким. Что советует гороскоп на июнь Львам и Козерогам
05 июня 2020 07:36

Поберечь спину и уделить время близким. Что советует гороскоп на июнь Львам и Козерогам

Заяц у Дома правительства и лось в районе Национальной библиотеки. Почему дикие животные перебираются в город
05 июня 2020 07:15

Заяц у Дома правительства и лось в районе Национальной библиотеки. Почему дикие животные перебираются в город

«Эйнштейну надоели люди». Кот забрал свою игрушку и спрятался в углу
05 июня 2020 06:31

«Эйнштейну надоели люди». Кот забрал свою игрушку и спрятался в углу