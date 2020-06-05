Заяц у Дома правительства и лось в районе Национальной библиотеки. Почему дикие животные перебираются в город

Ондатра возле резиденции, заяц у Дома правительства, лось в районе Национальной библиотеки и его подруга в Лошице. Лесные жители все чаще перебираются в столицу и становятся хедлайнерами новостей.

Павел Велигуров, научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»:

Возможно, идет перенаселение в естественных местах обитания животных, и они, таким образом, пытаясь избежать перенаселения, начинают расселяться, в том числе и в населенные пункты. На улице Калиновского в Зеленом Луге есть небезызвестный магазин, который среди местного населения называется «Лосиный». Он получил свое название из-за того, что в 70-ые годы, по-моему, в этот магазин зашел лось.

Максим Немчинов, орнитолог, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

То, что животные-путешественники и бродяги есть в любой популяции, это как бы природой заложено. И какая-то часть этих колонистов попадает в город и пытается найти здесь удобную среду. Иногда находят. Чтобы возникла новая популяция, новый кусочек вида, надо чтобы таких животных было много. Один заяц, одна зашедшая оленуха, они новую популяцию не сделают. Это пробы и ошибки природы.

Крупные животные, как правило, появляются близ лесных массивов на окраинах города. Только не вздумайте делать селфи с косулями и кабанами. Мегаполис для диких – это стресс, дорогу восвояси находят далеко не все, и поведение может быть разным.

Максим Немчинов:

Лучше дикое животное не трогать. Оно либо уйдет само, либо есть такая вероятность, что оно погибнет, которое совсем не приспособлено. Были случаи, когда лось с переигравшими гормонами попадал под машины, конечно, в таком случае животное нужно убирать.

Павел Велигуров:

Если вдруг такая встреча произошла, то можно вызывать министерство по чрезвычайным ситуациям по телефону 101 или 112. Приходится принимать меры для того, чтобы их изолировать, чтобы они себе вреда не причинили и людям.

В этом фонтане за Красным костелом каждую весну разворачиваются утиные истории не всегда с хэппи-эндом. Место, конечно, безопасное от хищников, полное травы и микроводорослей, но выбраться птенцам отсюда невозможно: летать не умеют. И люди от чистого сердца переносят крякишей в другое место, а ведь мама может найти их только там, где оставила. В лучшем случае малыши прибьются к собратьям на Свислочи.

К слову, столичную акваторию и близлежащие деревья облюбовали и бобры. Не по своей вине. Максим Немчинов:

Когда семья вырастает, молодые бобрята становятся взрослыми, то молодых изгоняют, и они становятся вот этими самыми путешественниками, ищут себе место для жилья.

Значительно больше стало и белок. Игривые рыжие захватили соцсети. Связано это с высоким репродуктивным потенциалом грызунов. Павел Велигуров:

Для белок, вообще, характерны циклические колебания численности периодом 4-6 лет, соответственно, в этом периоде встречаются как пики численности, так и провалы. Сейчас, видимо, численность выходит на пик.

Но будьте начеку, мимимишные пушистые, как и все хищники, могут быть переносчиками бешенства. Если хочется угостить белку, оставьте ей горсточку семечек, орешков или яблоко, и отойдите подальше. Многие детеныши запросто могут прокусить вам руку. Если проворонили, немедленно обработайте антисептиком и обратитесь к инфекционисту.