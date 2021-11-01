Они идут к ней на урок как на праздник. Эта учительница стала любимицей детей
Наверное, у каждого есть неприятные воспоминания, связанные со школьными учителями. Ведь бывали случаи, когда нас ругали за невыполненные задания или плохое поведение.
Однако Джесс из США нельзя отнести к таким преподавателям. Ведь у неё совсем другой метод воспитания детей. В своём TikTok она рассказала, что главное её правило – можно всё, что другие учителя запрещают.
Фото: tiktok.com/@jess8827
Такая преподавательница – мечта любых школьников, ведь она никогда не заставляет делать домашнюю работу, поскольку считает это бессмысленным. Плохо выполненный тест – не беда для учеников Джесс, поскольку она его не засчитывает, если большая часть класса с ним не справилась. На уроках, которые ведёт девушка, не только не ругают, если человек уснул, но и разрешают другим делать так же.
На такой метод обучения люди смотрят по-разному. Кто-то поддерживает девушку и думает, что чем меньше запретов, тем охотнее школьники выполняют свои обязанности. Но некоторые считают такой подход неправильным, подкрепляя это доводами об отсутствии дисциплины в классе.
Однако школьники любят свою учительницу, а её видео набирают миллионы просмотров – идеальная благодарность за гуманность.
В современном мире такие учителя всё больше становятся правилом, а не его исключением. Посмотреть на ещё одного любимца учеников вы можете здесь.