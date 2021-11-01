Они идут к ней на урок как на праздник. Эта учительница стала любимицей детей

Наверное, у каждого есть неприятные воспоминания, связанные со школьными учителями. Ведь бывали случаи, когда нас ругали за невыполненные задания или плохое поведение.

Однако Джесс из США нельзя отнести к таким преподавателям. Ведь у неё совсем другой метод воспитания детей. В своём TikTok она рассказала, что главное её правило – можно всё, что другие учителя запрещают.