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Они идут к ней на урок как на праздник. Эта учительница стала любимицей детей

01 ноября 2021 13:10
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Наверное, у каждого есть неприятные воспоминания, связанные со школьными учителями. Ведь бывали случаи, когда нас ругали за невыполненные задания или плохое поведение.

Однако Джесс из США нельзя отнести к таким преподавателям. Ведь у неё совсем другой метод воспитания детей. В своём TikTok она рассказала, что главное её правило – можно всё, что другие учителя запрещают.

Они идут к ней на урок как на праздник. Эта учительница стала любимицей детей-1

Фото: tiktok.com/@jess8827

Такая преподавательница – мечта любых школьников, ведь она никогда не заставляет делать домашнюю работу, поскольку считает это бессмысленным. Плохо выполненный тест – не беда для учеников Джесс, поскольку она его не засчитывает, если большая часть класса с ним не справилась. На уроках, которые ведёт девушка, не только не ругают, если человек уснул, но и разрешают другим делать так же.

Они идут к ней на урок как на праздник. Эта учительница стала любимицей детей-4

Фото: pexels.com

На такой метод обучения люди смотрят по-разному. Кто-то поддерживает девушку и думает, что чем меньше запретов, тем охотнее школьники выполняют свои обязанности. Но некоторые считают такой подход неправильным, подкрепляя это доводами об отсутствии дисциплины в классе.

Однако школьники любят свою учительницу, а её видео набирают миллионы просмотров – идеальная благодарность за гуманность.

В современном мире такие учителя всё больше становятся правилом, а не его исключением. Посмотреть на ещё одного любимца учеников вы можете здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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