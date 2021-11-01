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Не можете быстро проснуться? Рассказываем, как быть бодрым с самого утра

01 ноября 2021 13:01
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Утро – самое сложное время суток. Ведь каждый раз, когда звонит будильник, мы прикладываем огромное количество усилий, чтобы подняться с кровати. Однако всё можно исправить. В этой статье мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут чувствовать бодрость с самого утра.  

Не можете быстро проснуться? Рассказываем, как быть бодрым с самого утра-1

Фото: pexels.com

Готовиться заранее

Если вы хотите качественный сон, необходимо с 18:00 отказаться от напитков, которые содержат кофеин, а также алкоголя и тяжёлой пищи. Это негативно сказывается не только на нашем самочувствии, но и на внешности, поскольку из-за данных продуктов вода в организме задерживается, из-за чего утром может возникать отёчность. За несколько часов до сна не рекомендуется делать интенсивные физические упражнения, поскольку это вредит здоровью нашего сердца.

Планировать дела с вечера

Чтобы утром избавиться от ненужной суеты, можно заранее прописать все свои планы на следующий день, а также придумать завтрак. Так, проснувшись, вы захотите быстрее встать с кровати, чтобы угостить себя вкусным запланированным блюдом.

Не можете быстро проснуться? Рассказываем, как быть бодрым с самого утра-4

Фото: pexels.com

Правильно ложиться спать

За час до сна нужно отложить все гаджеты. Дело в том, что данные устройства излучают свет, который по своему спектру похож на дневные лучи солнца. Из-за этого снижается выработка мелатонина, который влияет на качество и продолжительность наших сновидений.

После пробуждения включать любимые треки

Можно создать свой специальный утренний плейлист. Понравившиеся песни помогут быстрее проснуться и настроиться на хорошее начало дня.

Не можете быстро проснуться? Рассказываем, как быть бодрым с самого утра-7

Фото: pexels.com

Цикл сна

Секрет бодрости зависит от правила «90 минут». Сон делится на два цикличных периода: глубокий и поверхностный. Каждый из этих этапов длится полтора часа. Человек чувствует себя бодрым, если просыпается под конец одного из циклов. То есть, чтобы высыпаться, нужно спать такое количество времени, которое будет кратно 90 минутам.

Не можете быстро проснуться? Рассказываем, как быть бодрым с самого утра-10

Фото: pexels.com

Кстати, недавно мы рассказывали, как быстро уснуть в холодное время года. Узнать все секреты можно здесь.

# Сон # калейдоскоп # Фотофакт

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