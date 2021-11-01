Не можете быстро проснуться? Рассказываем, как быть бодрым с самого утра
Утро – самое сложное время суток. Ведь каждый раз, когда звонит будильник, мы прикладываем огромное количество усилий, чтобы подняться с кровати. Однако всё можно исправить. В этой статье мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут чувствовать бодрость с самого утра.
Готовиться заранее
Если вы хотите качественный сон, необходимо с 18:00 отказаться от напитков, которые содержат кофеин, а также алкоголя и тяжёлой пищи. Это негативно сказывается не только на нашем самочувствии, но и на внешности, поскольку из-за данных продуктов вода в организме задерживается, из-за чего утром может возникать отёчность. За несколько часов до сна не рекомендуется делать интенсивные физические упражнения, поскольку это вредит здоровью нашего сердца.
Планировать дела с вечера
Чтобы утром избавиться от ненужной суеты, можно заранее прописать все свои планы на следующий день, а также придумать завтрак. Так, проснувшись, вы захотите быстрее встать с кровати, чтобы угостить себя вкусным запланированным блюдом.
Правильно ложиться спать
За час до сна нужно отложить все гаджеты. Дело в том, что данные устройства излучают свет, который по своему спектру похож на дневные лучи солнца. Из-за этого снижается выработка мелатонина, который влияет на качество и продолжительность наших сновидений.
После пробуждения включать любимые треки
Можно создать свой специальный утренний плейлист. Понравившиеся песни помогут быстрее проснуться и настроиться на хорошее начало дня.
Цикл сна
Секрет бодрости зависит от правила «90 минут». Сон делится на два цикличных периода: глубокий и поверхностный. Каждый из этих этапов длится полтора часа. Человек чувствует себя бодрым, если просыпается под конец одного из циклов. То есть, чтобы высыпаться, нужно спать такое количество времени, которое будет кратно 90 минутам.
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