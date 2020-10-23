Учитель стал любимцем всех учеников. Причина проста – его уроки проходят словно во сне

Преподаватель общественных наук и психологии стал любимцем всех школьников. Благодаря методу обучения учителя, на его факультативы с удовольствием ходят как младшеклассники, так и старшеклассники. Как сообщает GMA, житель американского штата Миннесота Исаак Хармс занимается преподавательской деятельностью вот уже 20 лет. Мужчина всегда старается как-нибудь заинтересовать своих учеников, и недавно он предложил им сделать то, чего не ожидал никто. Хармс предложил всем поспать. «Серьёзно? Мы можем поспать?» – поразились ученики.

Фото: instagram.com/misterharms

Хармс с улыбкой ответил, что он не шутит. После этого он предложил школьникам устроиться поудобнее, а сам начал читать вслух 20-минутный рассказ. Подростки с радостью улеглись спать и многие даже заснули.

Фото: instagram.com/misterharms

После пробуждения им предстояло ответить на несколько вопросов о своём сне, а также сказать, с какого момента они перестали слышать рассказ преподавателя. Таким образом Исаак преподал им основы сна: как быстро можно уснуть, сколько всего есть фаз и как долго они длятся. Учащиеся были в восторге и просили ещё как-нибудь повторить. К сожалению, как и день рождения, такой урок случается только раз в году.

Фото: instagram.com/misterharms

«Я искренне считаю, что он лучший учитель, который у нас есть. Он очень хорошо умеет донести мысль, а не просто требует что-то выучить для теста», – призналась 17-летняя ученица Хармса Виктория Пирсон.

Фото: instagram.com/misterharms

Исаак придумывает и другие способы увлечь учеников. Например, они могут в классе устроить дебаты. Или ученики разделяются на команды, рисуют на доске большие монетки, а затем отвечают на вопросы. Если команда не отвечает на вопрос, то часть её монеты стирается. Побеждает та команда, монетка которой к концу игры будет самой полной.

Фото: instagram.com/misterharms