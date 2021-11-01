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Всё гениальное просто. Головоломки, для решения которых нужно только логическое мышление

01 ноября 2021 12:43
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Философ Декарт утверждал: «Я мылю, следовательно, я существую». Ясный ум и смекалистость ценились в людях всегда, независимо от эпохи, в которой они родились и жили. Поэтому предлагаем улучшить свои мыслительные способности и ответить на 10 загадок, для решения которых нужна только логика.

1. Наполеон Бонапарт, Юрий Гагарин, Пётр I, Шерлок Холмс, Уильям Шекспир, Пифагор. Кто лишний в данном списке?

2. В доме находятся пять подружек, каждая из которых занята каким-то делом:

– первая – пением;

– вторая – готовкой;

– третья подруга играет в шахматы;

– четвертая – читает книгу.

Что делает пятая девочка?

3. Если в 12 часов ночи пошёл дождь, можно ли утверждать, что через 96 часов будет светить солнце? Почему?

4. Оно всегда перед нами, но мы его не можем увидеть. Что это?

5. Что нужно сделать при виде зелёного человека?

6. Где отправляются люди на небеса?

7. Какое слово начинается с трёх букв «Г» и заканчивается тремя «Я».

8. Она летает без крыльев и плачет без глаз. Что это?

9. У какого слона нет хобота?

10. Рядом стоят богатый дом и бедный. Какой из них полиция будет тушить первым?

Всё гениальное просто. Головоломки, для решения которых нужно только логическое мышление-1

Фото: pixabay.com

Ответы:

1. Лишний здесь Шерлок Холмс, поскольку это вымышленный персонаж, а все остальные существовали в реальности.

2. Играет в шахматы вместе с третьей подружкой.

3. Нельзя, потому что 96 часов – это ровно четверо суток. В это время будет ночь, поэтому появление солнца невозможно.

4. Будущее.

5. Перейти дорогу.

6. В аэропорту.

7. Тригонометрия.

8. Туча.

9. У шахматного.

10. Полиция не может ничего тушить.

Кстати, раньше мы задавали ещё десять вопросов, которые заставят вас задуматься. Проверить свою сообразительность можно здесь.

# Интеллектуальные игры # калейдоскоп # Наполеон Бонапарт # Юрий Гагарин # Петр I # Уильям Шекспир # Пифагор # Фотофакт

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