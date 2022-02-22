Они думали, что это их не коснётся. Расстройство пищевого поведения и реальные истории его развития

Ненависть к своему телу, стресс, постоянные тревожность и боязнь съесть слишком много. Они думали, что это их не коснётся. Они были уверены, что смогут остановиться, когда получат желаемый вес. Но что-то пошло не так. За каждым сброшенным килограммом желание стать стройнее только возрастало. В этой статье мы расскажем истории пяти девушек, которые страдали от расстройства пищевого поведения. На своём YouTube-канале известная блогерша Карина опубликовала видео, где решила рассказать об отношениях с едой. Первый ролик, который опубликовала девушка, был про неправильное похудение. В нём рассказывалось, как Карина страдала от расстройства пищевого поведения в 9 классе. Однако через несколько лет девушка призналась, что так и не смогла преодолеть эту болезнь. «Первое, что я взяла с собой в другой город, – это весы. Потому что не контролируя свой вес, я не чувствую себя живой <…> Я поняла, что пора с этим что-то делать. Я себя доконаю», – поделилась с подписчиками Карина.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале karrambaby

Также блогерша рассказала, что за время похудения у неё искривилась спина. Это произошло из-за того, что «волшебные» таблетки для снижения веса вымывают кальций из организма, кости у девушки стали очень слабыми и хрупкими. Также последствиями погони за идеалом стали ухудшение зрения, понижение иммунитета и сильные ментальные проблемы. Теперь ей предстоит долгий путь восстановления. «Каждое утро я просыпаюсь с болью в животе и довольно сильными отёками. Мне страшно есть. Мне страшно есть одной, в незнакомых компаниях, и только с некоторыми людьми, очень близкими мне, вместе мне есть спокойно. У меня посажен к чертям обмен веществ, и если я ем больше, чем на 1000 калорий, то я поправляюсь на килограмм. Мне мерзко от самой себя. Мне мерзко, что я себя к такому привела», – рассказала Карина. Блогерша понимает, что это ненормально. Ненормально стараться похудеть до 45 килограммов, чтобы выложить фотографию в профиль, мол, она молодец, она похудела.

Фото: instagram.com/karrrambaby

Девушка мечтает вернуться к прежней жизни: «Я хочу жить, хочу любить, хочу радоваться. И это невозможно вместе с экстремальным похудением <…> Я просто хочу восстановиться. Я хочу себе хорошую кожу, здоровые волосы». Карина попросила прощения у всех родных и близких. Она не хотела, чтобы всё так получилось. Она лишь хотела быть красивой. В конце видео девушка попросила подписчиков не повторять её ошибки: «Давайте, пожалуйста, проведём свою молодость, свои подростковые года явно не в теме похудения, не в этих пабликах, не замеряя свои параметры».

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале karrambaby

Следующая история будет про блогершу Машу, которая на YouTube-канале поделилась своим опытом неправильного похудения. Девушка рассказала, что всё началось несколько лет назад. Изначально Маша просто ходила постоянно в зал и старалась меньше есть. Добившись желаемого результата, она расслабилась и начала потреблять всё то, в чём раньше себя ограничивала. Из-за этого у девушки началось компульсивное переедание, что вызвало проблемы с пищеварением, после которых Маша снова набрала вес.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале mar.maries

Теперь мечта о лучшей фигуре только возросла, поэтому девушка начала принимать специальные таблетки. Она просто хотела привести себя в форму, но вместо этого у неё образовалась новая зависимость. Организм уже не мог нормально функционировать без нужного препарата. Из-за этого Маша теряла сознание, после чего она решила обратиться к медикам. Однако эта проблема всё ещё актуальна для блогерши.

Фото: instagram.com/mar.maries

«Я сдавала все анализы, я смотрела свой желудок. Мне сказали, что нужно пить, что нужно добавлять в еду. Я купила все таблетки. Но проблема в том, что это всё нужно добавлять в еду, а после есть. А я не ем <…> Не люблю говорить про РПП, потому что это тяжёлая тема, это триггер для многих», – поделилась девушка. Маша рассказала о недопонимании с частью аудитории: некоторые подписчики ее канала считают, что блогерша повторяет за другими известными личностями. Девушка искренне этого не понимает. Ведь зачем повторять за кем-то тяжёлую и мучительную историю расстройства пищевого поведения?

Фото: instagram.com/marmarmarrr7

Также свой опыт «вражды» с едой рассказала Даша. Массивные бёдра очень не нравились девушке на протяжении многих лет. Она старалась исправить свои «недостатки» путём неправильных диет и изнурительных тренировок. Девушка ненавидела своё тело. Она постоянно покупала объёмные вещи, чтобы чувствовать себя уверенней. Однако вес не уходил. Позже блогерша поняла, что она может набрать вес даже при усиленных тренировках и частых голоданиях. Даша осознала, что нужно сходить к врачу. Позже обнаружилось, что у девушки проблемы со здоровьем.

Фото: instagram.com/mirna_kaplan

Пройдя все этапы ненависти к себе, она поняла, что проблема не в её весе, а в ментальном состоянии. Поэтому Даша обратилась к психотерапевту. Специалист помогает девушке решать её внутренние проблемы. «В последнее время мне нравится одеваться женственно. Нравится подчёркивать что-то в своей фигуре. Нравится подчёркивать свои ноги, как они выглядят. Потому что раньше, когда я покупала одежду или что-то надевала, у меня первой задачей было не что-то подчеркнуть, а что-то скрыть», – рассказала девушка. Сейчас блогерше намного легче. Она перешла на интуитивное питание и чувствует себя в собственном теле прекрасно.

Фото: instagram.com/mirna_kaplan

Следующая, о ком пойдёт речь, – Елизавета. На YouTube-канале она поделилась своей историей: «Раньше у меня уже было такое. У меня было РПП. У меня были нервные анорексия и булимия, когда я училась в девятом классе». Блогерша рассказала, что в её детстве пользовались популярностью группы в социальных сетях, где активно пропагандировали болезненную худобу. В подростковом возрасте тяжело не поддаться общественному мнению, взгляду со стороны, который осуждающе смотрит на тебя, заставляя отказываться от еды. Лиза активно начала худеть, прибегая к очень вредному для здоровья способу – вызыванию рвоты. Через какое-то время девушка стала себя плохо чувствовать: постоянные головокружения, обмороки, слабость. Однако спустя какое-то время одержимость похудением у блогерши прошла. Точнее, она так думала. Ведь позже история повторилась.

Фото: instagram.com/madridliza

Всё начиналось достаточно безобидно. Девушка решила заняться собой и стала ходить в зал. Также Елизавета начала избавляться от своих зависимостей, после чего быстро набрала вес. Чтобы исправить это «недоразумение», она захотела чаще заниматься спортом и правильно питаться. Это дало свои результаты, но Лизе уже было мало: «Я вспоминаю отголоски девятого класса. И я начала думать, что надо больше. Этого недостаточно».

Фото: instagram.com/madridliza

Девушка ходила два раза в день спортзал. Чтобы меньше есть, она ложилась спать на несколько часов раньше. Вскоре дошло до того, что ужин у блогерши был в два часа дня: «Больше я ничего не ела. Весь день <…> Двадцать часов не ела». Елизавета стала бояться посещать различные мероприятия, опасаясь, что съест что-то не то. Но она нашла выход – вызывать рвоту после каждого приёма пищи. Позже блогерша пришла к тому, что это ненормально. Сейчас она прорабатывает свои ментальные травмы и старается контролировать себя: «Ровно две недели я спокойно ем. Ем, сколько захочу, когда захочу».

Фото: instagram.com/madridliza

Последняя девушка, о которой пойдёт речь, – это Ульяна, которая также поделилась своей историей у себя на YouTube-канале. Всё началось в 13 лет, когда она набрала вес. Изначально девушка решила просто сесть на правильное питание, однако результаты не пришли. Тогда блогерша прибегла к более жёстким мерам. «Это лето мне запомнилось просто колоссальным количеством диет, неврозов, истерик и так далее», – рассказала Ульяна. Девушка ещё несколько лет пыталась «привести себя в форму» путём голодания и изнурительных тренировок. Блогерше давалось это непросто: «Были срывы, истерики. Без этого никогда не обходится, когда вы радикальным способом решаете похудеть из ненависти к себе». Позже к голоданию и тренировкам добавились таблетки. После различных препаратов, которые принимала девушка, её организм просто перестал самостоятельно справляться со своими задачами. У Ульяны нарушилось пищеварение, стал вымываться кальций, из-за чего все костные ткани были очень хрупкими.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале pink yudo

Сейчас девушка в поисках того рациона, который будет ей полностью подходить. Исходя из собственного опыта, она поняла, насколько важно быть в гармонии со своим организмом. В конце видео Ульяна сказала, что очень важно себя любить. Ведь терять килограммы, чтобы навредить себе, – явно не тот способ, который поможет привести фигуру в порядок без внутренних травм.

Фото: instagram.com/pink_yudo