Прямой эфир

Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме

19 февраля 2022 12:00
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Что делать, если холодильник почти пуст, а идти за продуктами не хочется? Перебороть свою усталость и всё-таки тащиться в магазин? Необязательно, ведь можно приготовить вкусные блюда, даже если у вас дома продуктов практически не осталось. В этой статье мы подготовили простые рецепты, которые спасут вас на случай пустого холодильника.  

Драники  

Для приготовления этого блюда понадобится всего лишь несколько компонентов. Картошку и луковицу необходимо измельчить с помощью блендера или тёрки. В полученную смесь надо добавить яйцо и немного муки, после чего всё тщательно перемешать. Специи используйте по вкусу. С помощью столовой ложки выкладывайте тесто на горячую сковородку. Жарьте до золотистой корочки. Для вкуса готовые драники можно есть со сметаной или любым другим соусом, который вы предпочитаете.  

Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме-1

Фото: pinterest.com/olgasflavorfactory  

Омлет  

Вам понадобятся яйца, молоко и немного муки. Также можно добавить небольшое количество зелени, которая придаст блюду приятный аромат. Сначала вам нужно взбить яйца, медленно вливая молоко. В полученную смесь постепенно высыпайте муку, постоянно перемешивая. После добавьте специи по вкусу, вылейте тесто на сковородку – и готово.  

Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме-4

Фото: pixabay.com  

Пицца-бутерброд  

Здесь ингредиентом может стать любой продукт, который находится в вашем холодильнике. Рекомендуется добавить сыр и майонез, чтобы начинка была целостной и сочной. Эти бутерброды можно приготовить и на сковородке на медленном огне, и в духовке. Просто положите сделанную смесь на батон и отправляйте бутерброды запекаться или обжариваться.  

Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме-7

Фото: pinterest.com/koshviii  

Блины  

Необходимые ингредиенты для этого десерта: яйца, сахар, молоко и мука. Вам необходимо перемешать все компоненты до однородной массы. Делать это нужно аккуратно, чтобы в тесте не оставалось комочков. После этого надо порционно выливать полученное тесто на горячую сковородку. Делать это лучше с помощью черпака.  

Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме-10

Фото: pixabay.com  

Суп  

Это самое простое блюдо, которое можно приготовить, если дома мало продуктов. Для супа нет определённого рецепта, ведь все ингредиенты взаимозаменяемые. Здесь важно найти бульонную основу, которая будет делать блюдо сытным. Это может быть специальный кубик, просто обычное мясо или жир. Все ингредиенты нужно добавить в кипящую воду и ждать их приготовления. Рекомендуется мясо и другие продукты, которые варятся большее количество времени, добавлять в суп раньше, чем крупы и другие компоненты, которые в готовность приходят быстрее.  

Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме-13

Фото: pixabay.com  

Кстати, ранее мы рассказывали о полезных перекусах на ночь. Узнать, какие продукты точно не навредят вашей фигуре, можно здесь.  

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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