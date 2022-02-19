Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме

Что делать, если холодильник почти пуст, а идти за продуктами не хочется? Перебороть свою усталость и всё-таки тащиться в магазин? Необязательно, ведь можно приготовить вкусные блюда, даже если у вас дома продуктов практически не осталось. В этой статье мы подготовили простые рецепты, которые спасут вас на случай пустого холодильника.

Драники

Для приготовления этого блюда понадобится всего лишь несколько компонентов. Картошку и луковицу необходимо измельчить с помощью блендера или тёрки. В полученную смесь надо добавить яйцо и немного муки, после чего всё тщательно перемешать. Специи используйте по вкусу. С помощью столовой ложки выкладывайте тесто на горячую сковородку. Жарьте до золотистой корочки. Для вкуса готовые драники можно есть со сметаной или любым другим соусом, который вы предпочитаете.